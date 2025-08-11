Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!

Η influencer υποδέχτηκε τα 32 με στυλ

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 23:59 Σάμος: Tα μηνύματα σοκ του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του
11.08.25 , 23:40 Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!
11.08.25 , 23:11 Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»
11.08.25 , 23:02 Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη
11.08.25 , 22:16 Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!
11.08.25 , 22:12 Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»
11.08.25 , 21:40 Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη
11.08.25 , 21:25 «Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού
11.08.25 , 21:15 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 21:12 Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
11.08.25 , 20:33 Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»
11.08.25 , 20:21 Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας
11.08.25 , 20:00 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
11.08.25 , 19:30 Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας
11.08.25 , 19:18 «Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το λαμπερό party γενεθλίων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Και σειρά είχε η Ίμπιζα. Στο κοσμοπολίτικο νησί της Μεσογείου επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απόλαυσε μοναδικές στιγμές έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους που θεωρεί οικογένεια και δημιούργησε όμορφες αναμνήσεις για τα 32 της χρόνια.

Γενέθλια στην Ίμπιζα για την Ιωάννα Τούνη: Η τούρτα, η έκπληξη & οι φίλοι

Το βράδυ της Κυριακής, εκείνη και η παρέα της επισκέφτηκαν γνωστό club του νησιού, όπου διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Το πάρτι ήταν γεμάτο μουσική, χορό και λαμπερές εμφανίσεις, με την Ιωάννα να κλέβει τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό της ροζ glam outfit.

Η ίδια ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το event στα social media, αποκαλύπτοντας στιγμές χαράς και έντονης συγκίνησης.

Στη λεζάντα μιας από τις αναρτήσεις της έγραψε: «Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες  από τα 500 στόρυ🤣 Έχω γενέθλια!

Η αλήθεια είναι πως τα γενέθλιά μου ΤΑ ΑΓΑΠΩ λίγο παραπάνω και θέλω να τα γιορτάζω κάθε χρόνο με τους πιο πιο πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο! Και στην τελική, τι πιο σημαντικό από υγεία και όμορφους ανθρώπους να μοιράζεσαι τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές σου;»

Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»

 

Η Ιωάννα Τούνη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει πώς να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες και να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο. 

Ο χωρισμός από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και ο γιος τους, Πάρης

Πριν λίγους μήνες η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν άριστες, μιας και ο γιος τους, Πάρης, στον οποίο έχουν μεγάλη αδυναμία θα τους ενώνει για πάντα.

 

 

Ερωτευμένη ξανά η Ιωάννα Τούνη;

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της και έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του νεαρού επιχειρηματία, Roberto.

Ιωάννα Τούνη: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος - Ωραίος και επιχειρηματίας

Ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Roberto

Ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Roberto
 

Πριν λίγες ημέρες η ίδια μίλησε στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην ερώτησή του για το αν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της, εκείνη απάντησε: «Η ζωή προχωράει. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε από εμένα. Μετάφρασέ το όπως θέλεις. Δεν έχω μάθει από τα λάθη μου, αλλά έχουμε την εξής διαφορετική μεταβλητή. Πλέον νιώθω ότι θα ψάχνω daddy material για τον Πάρη. Θα ψάχνω πρώτα έναν σωστό σύντροφο. Θα είναι μια φιγούρα που κάποια στιγμή θα βρεθεί δίπλα στο παιδί μου. Οπότε νιώθω ότι ψάχνω πολύ διαφορετικό άνθρωπο από αυτό που έψαχνα πριν. Θέλω υγιείς ανθρώπους χωρίς τοξικότητα και χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάτι το παιδί μου από τις δικές μου επιλογές. Οπότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει πολλά για εμένα.»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top