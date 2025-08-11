Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!

Και σειρά είχε η Ίμπιζα. Στο κοσμοπολίτικο νησί της Μεσογείου επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απόλαυσε μοναδικές στιγμές έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους που θεωρεί οικογένεια και δημιούργησε όμορφες αναμνήσεις για τα 32 της χρόνια.

Το βράδυ της Κυριακής, εκείνη και η παρέα της επισκέφτηκαν γνωστό club του νησιού, όπου διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πάρτι ήταν γεμάτο μουσική, χορό και λαμπερές εμφανίσεις, με την Ιωάννα να κλέβει τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό της ροζ glam outfit.

Η ίδια ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το event στα social media, αποκαλύπτοντας στιγμές χαράς και έντονης συγκίνησης.

Στη λεζάντα μιας από τις αναρτήσεις της έγραψε: «Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες από τα 500 στόρυ🤣 Έχω γενέθλια!

Η αλήθεια είναι πως τα γενέθλιά μου ΤΑ ΑΓΑΠΩ λίγο παραπάνω και θέλω να τα γιορτάζω κάθε χρόνο με τους πιο πιο πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο! Και στην τελική, τι πιο σημαντικό από υγεία και όμορφους ανθρώπους να μοιράζεσαι τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές σου;»

Η Ιωάννα Τούνη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει πώς να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες και να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο.

Ο χωρισμός από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και ο γιος τους, Πάρης

Πριν λίγους μήνες η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν άριστες, μιας και ο γιος τους, Πάρης, στον οποίο έχουν μεγάλη αδυναμία θα τους ενώνει για πάντα.

Ερωτευμένη ξανά η Ιωάννα Τούνη;

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της και έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του νεαρού επιχειρηματία, Roberto.

Ο φημολογούμενος νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Roberto



Πριν λίγες ημέρες η ίδια μίλησε στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην ερώτησή του για το αν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της, εκείνη απάντησε: «Η ζωή προχωράει. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε από εμένα. Μετάφρασέ το όπως θέλεις. Δεν έχω μάθει από τα λάθη μου, αλλά έχουμε την εξής διαφορετική μεταβλητή. Πλέον νιώθω ότι θα ψάχνω daddy material για τον Πάρη. Θα ψάχνω πρώτα έναν σωστό σύντροφο. Θα είναι μια φιγούρα που κάποια στιγμή θα βρεθεί δίπλα στο παιδί μου. Οπότε νιώθω ότι ψάχνω πολύ διαφορετικό άνθρωπο από αυτό που έψαχνα πριν. Θέλω υγιείς ανθρώπους χωρίς τοξικότητα και χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάτι το παιδί μου από τις δικές μου επιλογές. Οπότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει πολλά για εμένα.»