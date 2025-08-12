Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου περνάει ένα αξέχαστο καλοκαίριστη μαγευτική Λευκάδα. Εκεί, βρίσκεται μαζί με τον πολυαγαπημένο του γιο, τον μικρό Πάρη, αλλά και με στενούς φίλους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή των διακοπών του.

Ως ένας πατέρας που έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο του, το μοντέλο και παρουσιαστής φροντίζει να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί του. Είναι σαφές ότι η σχέση τους είναι γεμάτη τρυφερότητα και στοργή, καθώς ο ίδιος ο Δημήτρης μοιράστηκε με τους followers του στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν αφήνει στιγμή τον γιο του από την αγκαλιά του /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την απόλυτη ευτυχία. Σε αυτές, βλέπουμε τον ίδιο και τον Πάρη να χαμογελούν, να παίζουν και να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι στιγμές αυτές είναι γεμάτες παιδική αθωότητα και πατρική στοργή, καθιστώντας τις πραγματικά πολύτιμες.

Ο ίδιος ο Δημήτρης έγραψε μια λεζάντα γεμάτη νόημα και συγκίνηση: «Ο λόγος που χαμογελάω κάθε μέρα… κι ας μην το ξέρει». Αυτή η φράση αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης του για τον μικρό Πάρη, ο οποίος αποτελεί πηγή καθημερινής ευτυχίας για τον μπαμπά του.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Αυτές οι οικογενειακές διακοπές στη Λευκάδα, μακριά από τη φασαρία της πόλης, είναι μια ευκαιρία για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις με τον γιο του. Ο φακός αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την ανεκτίμητη σχέση πατέρα-γιου, δείχνοντας ότι οι απλές στιγμές είναι συχνά οι πιο ουσιαστικές.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα οικογενειακά ενσταντανέ με την Ιωάννα Τούνη και τον Πάρη ανήκουν στο παρελθόν /Φωτογραφία Instagram

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σχέση με την Ιωάννα Τούνη κι ο Παρούλης

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κι η Ιωάννα Τούνη ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια στην Ελλάδα. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021 και γρήγορα απασχόλησε τα μέσα, καθώς και οι δύο είναι γνωστοί στο κοινό, ο μεν Δημήτρης ως μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα, η δε Ιωάννα ως επιτυχημένη influencer.

Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στη Βενετία, ενώ λίγο αργότερα η Ιωάννα Τούνη έμεινε έγκυος. Τον Ιανουάριο του 2023 απέκτησαν τον γιο τους, τον οποίο ονόμασαν «Πάρη». Λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού, είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ωστόσο, η άφιξη του παιδιού έφερε αλλαγές στη δυναμική της σχέσης τους, όπως είχε παραδεχτεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε παλαιότερες δηλώσεις του. Το ζευγάρι αντιμετώπισε δυσκολίες, οι οποίες οδήγησαν τελικά στον χωρισμό τους.