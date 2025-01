Τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε μεγάλο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, στην Canal και Bourbon Street, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία ετοιμότητας εκτάκτων καταστάσεων της πόλης, NOLA Ready.

Η Νέα Ορλεάνη δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση, όπως δήλωσε η δήμαρχος της πόλης στην πρώτη ενημέρωση μετά το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια η αρχηγός της αστυνομίας, ο δράστης είναι άνδρας και «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό». Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ίδια από τους 10 νεκρούς, στην πλειονότητα τους είναι κάτοικοι της περιοχής.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο CBS ότι το αυτοκίνητο έπεσε στο συγκεντρμωένο πλήθος και στη συνέχεια ο οδηγός του άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα αστυνομικοί που ήταν στο σημείο να πυροβολήσουν και αυτοί.

Το περιστατικό συνέβη σε διασταύρωση της γαλλικής συνοικίας της πόλης περίπου στις 3:15 τα ξημερώματα (ώρα Νέας Ορλεάνης)

«Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ένα όχημα που έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων. Υπάρχουν αναφορές για θύματα» ήταν η πρώτη δήλωση εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Η 8η Περιφέρεια εργάζεται επί του παρόντος σε ένα περιστατικό μαζικών ατυχημάτων που αφορά ένα όχημα που έπεσε πάνω σε μεγάλο πλήθος στην Canal και Bourbon Street. Υπάρχουν 30 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί από το NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) και 10 νεκροί. Οι συνεργάτες της δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνονται στη σκηνή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις καθώς θα λαμβάνονται».

