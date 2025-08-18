Βερνίκου: «Κόβουν» την ανάσα οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ιόνιο

Η Μαρίνα Βερνίκου απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι ανεβάζοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τα όμορφα νησιά μας.
Χριστίνα Μπόμπα - Μαρίνα Βερνίκου: Πέταξαν στη Μύκονο με ελικόπτερο
Η επιχειρηματίας, διεθνούς φήμης φωτογράφος κι εικαστικός, πέρασε στιγμές χαλάρωσης με τη μεγάλη κόρη της, Ντεμήλια και την παρέα της, στη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.
Φορώντας στιλάτα μαγιό που «κόβουν» την ανάσα κι αναδεικνύουν το καλλίγραμμο σώμα της, η Μαρίνα Βερνίκου απόλαυσε τα μπάνια της στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου.
Μαρίνα Βερνίκου: Το μοναδικό ταξίδι στο Κο Σαμούι της Ταϊλάνδης!
Η ίδια έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, ωστόσο η Ελλάδα είναι για εκείνη ο κορυφαίος προορισμός διακοπών. «Σαν το Ιόνιο δεν έχει! Σαν τις Κυκλάδες δεν υπάρχει! Σαν την Ελλάδα πουθενά!», έγραψε στην ανάρτησή της.
Οι φωτογραφίες με το μπλε της θάλασσας προκάλεσαν ενθουσιασμό στους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν κολακευτικά σχόλια κάτω από το άλμπουμ της, αλλά και να πατήσουν like.
Άλλωστε η Μαρίνα Βερνίκου διαθέτει ένα από τα πιο iconic accounts στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμές από τα πολυτελή ταξίδια της σε όλον τον κόσμο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.