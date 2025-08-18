Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους

Η ενθουσιώδεις αντιδράσεις της μικρής στη συναυλία που πήγαν

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 17:57 Σοφία Παυλίδου: Με μαύρο μπικίνι και τέλειες αναλογίες στην παραλία!
18.08.25 , 17:36 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης
18.08.25 , 17:12 Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πάρτι γενεθλίων στη Μύκονο με τη σύντροφό του!
18.08.25 , 17:02 Πέθανε ξαφνικά ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
18.08.25 , 16:53 Φωτιά Πάτρα: Ακόμα μία σύλληψη για εμπρησμό - Χειροπέδες σε 21χρονο
18.08.25 , 16:40 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους
18.08.25 , 15:53 Δύο σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε 9 λεπτά - 3,6 και 4 Ρίχτερ
18.08.25 , 15:16 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξεκούραση και γκολφ σε πολυτελές θέρετρο!
18.08.25 , 15:10 Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα
18.08.25 , 15:06 Βερνίκου: «Κόβουν» την ανάσα οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ιόνιο
18.08.25 , 14:59 Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή
18.08.25 , 14:47 Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη
18.08.25 , 14:10 Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»
18.08.25 , 13:46 Αύγουστος 2025: «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»
18.08.25 , 13:39 Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τα insta stories της Ήβης Αδάμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ήβη Αδάμου, ο Μιχάλης Κουινέλης και η 7χρονη κόρη τους, Ανατολή, βρίσκονται στο Λονδίνο τα τελευταία 24ωρα. Ο κύριος λόγος του ταξιδιού τους είναι η αγάπη της μικρής Ανατολής για το παγκοσμίου φήμης K-pop συγκρότημα, Blackpink.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους

Η οικογένεια βρέθηκε στο θρυλικό στάδιο του Wembley για να παρακολουθήσει τη συναυλία του συγκροτήματος. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μερικές στιγμές από το ταξίδι τους, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία για την κόρη τους.

Ήβη Αδάμου: Η κόρη της, Ανατολή, τη συνόδευσε σε γύρισμα

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε η Ήβη αποτυπώνουν τη χαρά της μικρής Ανατολής, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη των παιδιών για τη μουσική μπορεί να οδηγήσει σε αξέχαστα οικογενειακά ταξίδια.

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η οικογενειακή ζωή στην Αλεξανδρούπολυ

Η Ήβη Αδάμου είναι μια αφοσιωμένη μαμά. Με τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη (των Stavento), έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Ανατολή-Νεφέλη, η οποία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Ήβη Αδάμου: Η κόρη της, Ανατολή, ποζάρει με το πιο στιλάτο jacket!

Η οικογένεια έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του Μιχάλη. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις που τους φέρνουν συχνά στην Αθήνα, η Ήβη έχει δηλώσει ότι η κόρη τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους

Τόσο η Ήβη όσο και ο Μιχάλης είναι πολύ προσεκτικοί με την έκθεση της προσωπικής τους ζωής στα φώτα της δημοσιότητας. Διατηρούν χαμηλό προφίλ και σπάνια δημοσιεύουν φωτογραφίες της κόρης τους, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της.

Ήβη Αδάμου: Στο Παρίσι για τη συναυλία της Beyonce!

Η Ήβη Αδάμου έχει τονίσει σε συνεντεύξεις της πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της. Η μητρότητα την έχει γεμίσει με νέες χαρές, αλλά και με νέες ευθύνες και φόβους, καθώς πλέον σκέφτεται πρώτα το παιδί της σε κάθε απόφαση.

Η K-Pop κι η παγκόσμια απήχηση

Το ταξίδι της οικογένειας αναδεικνύει την τεράστια παγκόσμια απήχηση της K-pop μουσικής. Τα Blackpink, ως ένα από τα πιο επιτυχημένα girl groups του είδους, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια παθιασμένη κοινότητα θαυμαστών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνικότητα. Η περίπτωση της μικρής Ανατολής είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαπολιτισμικής επιρροής.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους

Η συναυλία των Blackpink στο Wembley, ένα από τα πιο διάσημα στάδια παγκοσμίως, επιβεβαιώνει τη θέση της K-pop στο κέντρο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Το γεγονός ότι ένα ζευγάρι Ελλήνων καλλιτεχνών ταξιδεύει στο Λονδίνο για να εκπληρώσει την επιθυμία της κόρης του, δείχνει πόσο η μουσική μπορεί να γίνει γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γενεών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
 |
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΥΪΝΕΛΗ
 |
BLACKPINK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top