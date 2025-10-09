Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανιψιού.

Ο «Άγιος Αβραάμ και Λωτ» αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία στους Αγίους Αβραάμ και Λωτ τον ανηψιό του, που η μνήμη τους τιμάται στις 9 Οκτωβρίου, και όχι στον «Άγιο Αβραάμ» ως προσωπικότητα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους δύο άντρες, πατριάρχη Αβραάμ και τον ανηψιό του, Λωτ, ως Αγίους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αβραάμ*

Αβραμία *

Λωτ, Λοτ

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:28 και θα δύσει στις 18:56. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 28 λεπτά.

Σελήνη 17.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων καθιερώθηκε το 1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία που ιδρύθηκε το 1874 η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

Τα μέλη της Π.Τ.Ε. σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών.

Κάθε χρόνο διακινούνται διακινούνται 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα από τα 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία απασχολούν 5.000.000 υπαλλήλους.