Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ

Η Θεσσαλονικιά Ιωάννα Τούνη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει τη δημοσιότητα ενός ριάλιτι σε μια ισχυρό brand name. Η ίδια ξεκίνησε να γίνεται γνωστή το 2017 μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, όμως η πορεία της δεν σταμάτησε εκεί. Πριν ακόμη γίνει τηλεοπτικό πρόσωπο, είχε δουλέψει σε διάφορες δουλειές, όπως σερβιτόρα, σε προμόσιον, μπαρ και καφετέριες. Μετά το τέλος του ριάλιτι, εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και τα social media για να «χτίσει» ένα προσωπικό brand με επίκεντρο τη μόδα και το lifestyle.

Η καθοριστική στροφή ήρθε όταν δημιούργησε την εταιρεία ρούχων Bubblegan (J. TOUNI), μαζί με τη στενή της φίλη Στέλλα Πάσσαρη. Η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., εξελίχθηκε γρήγορα σε μια κερδοφόρα εταιρεία του χώρου του fast fashion, με χιλιάδες παραγγελίες κάθε μήνα και έντονη δραστηριότητα στα social media την οποία η ίδια ανέβαζε στην κορυφή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία για το 2024, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 2.063.213 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1.541.461 ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας ξεπερνά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό αγγίζει τα 3,45 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, όπως οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, αυξήθηκαν εντυπωσιακά μέσα σε έναν χρόνο — από 5.800 ευρώ το 2023 σε 242.000 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα αποθέματα σε προϊόντα ανέβηκαν από 2.800 σε 232.000 ευρώ, δείχνοντας δυναμική ανάπτυξη και επενδυτική στρατηγική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εταιρεία πραγματοποιεί μηνιαίο τζίρο γύρω στις 70.000 ευρώ, με καθαρά έσοδα περίπου 20.000 έως 25.000 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς: παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο, χονδρικό και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών, παροχή δικαιωμάτων franchise, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμα και επενδύσεις σε ακίνητα.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει και στην ακίνητη περιουσία. Έχει αποκτήσει κατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αξίας περίπου 500.000 ευρώ, ενώ διαθέτει ακόμη δύο ακίνητα που ανακαινίζει με σκοπό την αξιοποίησή τους. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα μιας επιχειρηματία που βλέπει τη δραστηριότητά της με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι ως παροδικό φαινόμενο της δημοσιότητας.

Οι διαφημίσεις της στα social media

Οι συνεργασίες της με εταιρείες διαμορφώνονται με βάση έναν διαφανή τιμοκατάλογο: ένα απλό story 15 δευτερολέπτων κοστίζει 350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post και stories μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Τα πακέτα giveaway που περιλαμβάνουν ένα post και 25 stories κοστολογούνται στα 5.000 ευρώ + ΦΠΑ, αποφέροντας στους πελάτες της 30.000 έως και 90.000 νέους followers.

Πέρα από το Instagram, η ίδια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο TikTok και στο YouTube, προσφέροντας ολοκληρωμένες καμπάνιες για προωθήσεις προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει μετατρέψει τον προσωπικό της λογαριασμό σε digital πολυμεσική επιχείρηση, με έσοδα που προέρχονται τόσο από πωλήσεις ρούχων όσο και από διαφημιστικές συνεργασίες.

Σήμερα, η Ιωάννα Τούνη θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα influencer που κατάφερε να μετατρέψει το προσωπικό της brand σε πραγματική επιχείρηση «χτίζοντας» μία αυτοκρατορία 2 εκατ. ευρώ.