Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ

Από το ριάλιτι στην αυτοκρατορία των 2 εκατομμυρίων ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 10:50 Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο
08.10.25 , 10:30 Ποιες είναι οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής
08.10.25 , 10:10 Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren
08.10.25 , 10:09 Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»
08.10.25 , 10:08 Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Άνδρο: «Πνίγηκε» στη λάσπη το Νειμποριό
08.10.25 , 09:46 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ο μπαμπάς της είναι διάσημος ζωγράφος
08.10.25 , 09:43 Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές
08.10.25 , 09:37 Μουγκοπέτρος: Οι φήμες για χρήση ναρκωτικών-«Σκέφτηκα να κάνω κακό σε μένα»
08.10.25 , 09:31 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
08.10.25 , 09:23 Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρή 46χρονη
08.10.25 , 09:22 Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»
08.10.25 , 09:05 Formula Student Festival: Τι έγινε στην τριήμερη εκδήλωση
08.10.25 , 09:03 Ματ Ντέιμον: Η barwoman που καθόρισε τη ζωή του
08.10.25 , 08:51 Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ
08.10.25 , 08:45 Αχ, αυτά τα Φαντάσματα!
Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο λόγος που δε μιλάει δημόσια για τον σύντροφό του
Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»
Ποιες είναι οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής
Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση ζωγραφίζει
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για την Ιωάννα Τούνη/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Θεσσαλονικιά Ιωάννα Τούνη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει τη δημοσιότητα ενός ριάλιτι σε μια ισχυρό brand name. Η ίδια ξεκίνησε να γίνεται γνωστή το 2017 μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, όμως η πορεία της δεν σταμάτησε εκεί. Πριν ακόμη γίνει τηλεοπτικό πρόσωπο, είχε δουλέψει σε διάφορες δουλειές, όπως σερβιτόρα, σε προμόσιον, μπαρ και καφετέριες. Μετά το τέλος του ριάλιτι, εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και τα social media για να «χτίσει» ένα προσωπικό brand με επίκεντρο τη μόδα και το lifestyle.

Η καθοριστική στροφή ήρθε όταν δημιούργησε την εταιρεία ρούχων Bubblegan (J. TOUNI), μαζί με τη στενή της φίλη Στέλλα Πάσσαρη. Η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., εξελίχθηκε γρήγορα σε μια κερδοφόρα εταιρεία του χώρου του fast fashion, με χιλιάδες παραγγελίες κάθε μήνα και έντονη δραστηριότητα στα social media την οποία η ίδια ανέβαζε στην κορυφή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία για το 2024, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 2.063.213 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1.541.461 ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας ξεπερνά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό αγγίζει τα 3,45 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, όπως οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, αυξήθηκαν εντυπωσιακά μέσα σε έναν χρόνο — από 5.800 ευρώ το 2023 σε 242.000 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα αποθέματα σε προϊόντα ανέβηκαν από 2.800 σε 232.000 ευρώ, δείχνοντας δυναμική ανάπτυξη και επενδυτική στρατηγική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εταιρεία πραγματοποιεί μηνιαίο τζίρο γύρω στις 70.000 ευρώ, με καθαρά έσοδα περίπου 20.000 έως 25.000 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς: παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο, χονδρικό και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών, παροχή δικαιωμάτων franchise, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμα και επενδύσεις σε ακίνητα.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει και στην ακίνητη περιουσία. Έχει αποκτήσει κατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αξίας περίπου 500.000 ευρώ, ενώ διαθέτει ακόμη δύο ακίνητα που ανακαινίζει με σκοπό την αξιοποίησή τους. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα μιας επιχειρηματία που βλέπει τη δραστηριότητά της με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι ως παροδικό φαινόμενο της δημοσιότητας.

Οι διαφημίσεις της στα social media

Οι συνεργασίες της με εταιρείες διαμορφώνονται με βάση έναν διαφανή τιμοκατάλογο: ένα απλό story 15 δευτερολέπτων κοστίζει 350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post και stories μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Τα πακέτα giveaway που περιλαμβάνουν ένα post και 25 stories κοστολογούνται στα 5.000 ευρώ + ΦΠΑ, αποφέροντας στους πελάτες της 30.000 έως και 90.000 νέους followers.

 

 

Πέρα από το Instagram, η ίδια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο TikTok και στο YouTube, προσφέροντας ολοκληρωμένες καμπάνιες για προωθήσεις προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει μετατρέψει τον προσωπικό της λογαριασμό σε digital πολυμεσική επιχείρηση, με έσοδα που προέρχονται τόσο από πωλήσεις ρούχων όσο και από διαφημιστικές συνεργασίες.

Σήμερα, η Ιωάννα Τούνη θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα influencer που κατάφερε να μετατρέψει το προσωπικό της brand σε πραγματική επιχείρηση «χτίζοντας» μία αυτοκρατορία 2 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top