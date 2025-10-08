Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!

Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Ηλέκτρας Λύρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 20:37 Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
08.10.25 , 20:27 Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!
08.10.25 , 20:23 Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο
08.10.25 , 20:20 Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
08.10.25 , 20:08 Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
08.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος μπλόκαρε τον παίκτη στον τελικό
08.10.25 , 19:18 BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής
08.10.25 , 18:41 Θ. Δρίτσας: Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση Τσίπρα, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά
08.10.25 , 18:30 Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
08.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»
08.10.25 , 18:27 Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος
08.10.25 , 18:09 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
08.10.25 , 18:00 Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;
08.10.25 , 17:55 IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star
08.10.25 , 17:50 Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Βασίλης Μπισμπίκης: Την ενοχή του πρότεινε η εισαγγελέας
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε φωτογραφίες της Πέγκυς Ζήνα από την πρόσφατη συναυλία της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα έχει σήμερα τα γενέθλιά της και γίνεται 14 ετών!

Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες της Ηλέκτρας από τη γέννησή της έως και σήμερα που δεν είχαμε ξαναδει!

Μαμά και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!

Η Πέγκυ Ζήνα έγραψε και ένα συγκινητικό κείμενο για τη μονάκριβη κόρη της που έλεγε τα εξής: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;;

Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της, Ηλέκτρα, έγινε 14 ετών!

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Πέγκυ Ζήνα είχε δηλώσει: «Με φοβίζει για την κόρη μου η κοινωνία, όπως έχει γίνει σήμερα, επειδή δεν έχει καμία σχέση με την δική μου εφηβεία.

Η επιρροή στα μικρά παιδιά των social media όσον αφορά τα πρότυπα που προβάλλουν προς τα έξω. Αυτή η τέλεια, ψεύτικη εικόνα που κρύβει πολλά και όχι μόνο δυο ρυτίδες και δυο ελαττώματα, κρύβει δυστυχία. Τα περισσότερα χαμόγελα είναι ψεύτικα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top