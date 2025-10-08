Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!

Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα έχει σήμερα τα γενέθλιά της και γίνεται 14 ετών!

Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες της Ηλέκτρας από τη γέννησή της έως και σήμερα που δεν είχαμε ξαναδει!

Μαμά και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!

Η Πέγκυ Ζήνα έγραψε και ένα συγκινητικό κείμενο για τη μονάκριβη κόρη της που έλεγε τα εξής: «Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;;

Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Πέγκυ Ζήνα είχε δηλώσει: «Με φοβίζει για την κόρη μου η κοινωνία, όπως έχει γίνει σήμερα, επειδή δεν έχει καμία σχέση με την δική μου εφηβεία.

Η επιρροή στα μικρά παιδιά των social media όσον αφορά τα πρότυπα που προβάλλουν προς τα έξω. Αυτή η τέλεια, ψεύτικη εικόνα που κρύβει πολλά και όχι μόνο δυο ρυτίδες και δυο ελαττώματα, κρύβει δυστυχία. Τα περισσότερα χαμόγελα είναι ψεύτικα».