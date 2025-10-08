Θ. Δρίτσας: Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση Τσίπρα, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά

Πηγή: Φωτογραφίες Ιntime
Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θoδωρής Δρίτσας, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βουλευτής Α' Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Η ανακοίνωσή του

Μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία δήλωσε ανεξάρτητος βουλευτής.

Ακολούθησε επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία δήλωσε ότι ο κ. Δρίτσας προσχωρεί στην ΚΟ Νέας Αριστεράς και ακολούθως νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία δήλωσε ότι εντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς. 

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ μετρά μια απώλεια έδρας και θα μείνει με 25 από 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά αναδεικνύεται σε πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη με 12 έδρες.

