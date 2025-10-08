Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η κεφάτη παρέα της έκαναν ποδαρικό στο First Dates!

Δείτε το trailer για την πρεμιέρα του First Dates

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του First Dates! Στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό εστιατόριο, η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται αύριο, Πέμπτη (9/10), στις 21:00 στο Star, νέους singles που αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στον έρωτα.

Σε μια εποχή όπου το φλέρτ τείνει να εκλείψει, το First Dates καλεί άντρες και γυναίκες να αφήσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μαζί με την άπαιχτη παρέα της, έκαναν ποδαρικό στο εστιατόριο της αγάπης για καλή σεζόν. Ωστόσο, όπως είδαμε στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δεν μπήκαν όλοι με το δεξί ως είθισται.

«Μπαίνουμε με το δεξί γιατί... ετοιμαζόμαστε για ΠΡΕΜΙΕΡΑ!», ήταν το μήνυμα της λεζάντας.

Δείτε το απολαυστικό απόσπασμα: