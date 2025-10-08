Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η κεφάτη παρέα της έκαναν ποδαρικό στο First Dates!

Πρεμιέρα αύριο στις 21:00 στο Star

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του First Dates! Στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό εστιατόριο, η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται αύριο, Πέμπτη (9/10), στις 21:00 στο Star, νέους singles που αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στον έρωτα.

Οι viral παίκτες του First Dates που θα μας μείνουν αξέχαστοι!

Σε μια εποχή όπου το φλέρτ τείνει να εκλείψει, το First Dates καλεί άντρες και γυναίκες να αφήσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού.

Ήρθαν χώρια, έφυγαν μαζί: Ζευγάρια που ερωτεύτηκαν παράφορα στο First Dates

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μαζί με την άπαιχτη παρέα της, έκαναν ποδαρικό στο εστιατόριο της αγάπης για καλή σεζόν. Ωστόσο, όπως είδαμε στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δεν μπήκαν όλοι με το δεξί ως είθισται. 

«Κρίμα, είσαι και ωραίος... » - Τα First Dates που δεν πήγαν καθόλου καλά!

«Μπαίνουμε με το δεξί γιατί... ετοιμαζόμαστε για ΠΡΕΜΙΕΡΑ!», ήταν το μήνυμα της λεζάντας. 

Δείτε το απολαυστικό απόσπασμα: 

 

@firstdatesgr

Μπαίνουμε με το δεξί γιατί... ετοιμαζόμαστε για ΠΡΕΜΙΕΡΑ! 🔥Το First Dates επιστρέφει 🔥 ❤️ ΠΡΕΜΙΕΡΑ την Πέμπτη 9/10 στις 21:00 στο Star! #FirstDatesGr #StarChannelTv

♬ original sound - First Dates GR

 

