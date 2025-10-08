Συναγερμός σήμανε το πρωϊ στην Πολεμική Αεροπορία όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε μέσα στο αεροδρόμιο του Τατοΐου. O δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας από τους δύο τραυματίες είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Star ο Βαγγέλης Γκούμας, καταγράφει τις πρώτες εικόνες μετά την πτώση.

Το διθέσιο μονοκινητήριο αεροσκάφος P2002-JF Tecnam, λίγο πριν από τις 11 το πρωί, απογειώθηκε με δύο έμπειρους εκπαιδευτές - αντισμήναρχο και σμηναγό - από το αεροδρόμιο του Τατοΐου. Η προγραμματισμένη άσκηση, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, προέβλεπε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εικονική απώλεια ισχύος του κινητήρα.

Τατόι: Tα πρώτα λεπτά της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Ωστόσο, την ώρα της προβλεπόμενης αναγκαστικής προσγείωσης και σε ύψος 100 με 200 πόδια, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, το αεροπλάνο έκανε βουτιά και προσέκρουσε στο έδαφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το γεγονός πως η πτώση έγινε ελεγχόμενα από τους χειριστές, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και οι δύο, αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια του διαλυμένου αεροπλάνου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Bίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, καταγράφει τη στιγμή που ασθενοφόρο της Aεροπορίας φεύγει απο το σημείο, μεταφέροντας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, τους δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πιο σοβαρά.

Τατόι: Η κατάσταση των δύο πιλότων

Tα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων που νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star, Κώστας Συμεωνίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων και τα σενάρια για τα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Κώστας Συμεωνίδης, και οι δύο έμπειροι πιλότοι μας νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο ΓΝΑ.

Ο ένας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και παρακολουθείται πολύ στενά από τους γιατρούς, ενώ υπεβλήθη σε χειρουργείο.

Ο δεύτερος πιλότος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένος με πρόβλημα στη μέση, ωστόσο και εκείνος χειρουργήθηκε.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Star, ο ένας από τους δύο πιλότους, είχε εγκλωβιστεί για κάποια λεπτά μέσα στο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος πάντως ήταν καινούριο και αξιόπιστο, συνέχισε στο ρεπορτάζ του ο Κώστας Συμεωνίδης, τονίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά P 2002, ιταλικής κατασκευής, διθέσια ελικοφόρα, αγοράστηκαν από την Πολεμική Αεροπορία το 2018 για να αντικαταστήσουν τα παμπάλαια Τ-41. Αυτά εκπαιδεύουν πλέον τους νέους Ίκαρους, στο πρώτο στάδιο της πτητικής τους εκπαίδευσης. Έχουμε 12 τέτοια αεροσκάφη, και σε αυτά αξιολογούνται εκτός από τους Ικάρους και οι εκπαιδευτές των Ικάρων, όπως ακριβώς έγινε στη σημερινή άσκηση.

Η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας για τα αίτια του ατυχήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη.

