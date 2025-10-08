Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες

Δύο τραυματίες - Αποκολλήθηκε κομμάτι από το φτερό κατά την απογείωση

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου p2002 GF Tecnam κατέπεσε στο αεροδρόμιο στο Τατόι, σημαίνοντας συναγερμό.

το αεροσκάφος που κατέπεσε στο τατόι 1

Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά την απογείωση, το αεροσκάφος παρουσίασε κάποιο τεχνικό πρόβλημα κι έπεσε στον διάδρομο του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έπεσε μετά από αποκόλληση μέρους της πτέρυγας. 

το αεροσκάφος που κατέπεσε στο τατόι 2

Ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος φέρεται να πραγματοποίησε βαριά προσγείωση και να κόπηκε στα δύο. Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε στο Τατόι και εξασφάλισε για το star.gr βίντεο και φωτογραφίες από το ατύχημα.

Προσθαλάσσωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Ελευσίνα - Σώοι οι πιλότοι

το αεροσκάφος που κατέπεσε στο τατόι 3

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. 

το αεροσκάφος που κατέπεσε στο τατόι 4

Το περιστατικό έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
 |
ΤΑΤΟΙ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ
