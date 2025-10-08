Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου p2002 GF Tecnam κατέπεσε στο αεροδρόμιο στο Τατόι, σημαίνοντας συναγερμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά την απογείωση, το αεροσκάφος παρουσίασε κάποιο τεχνικό πρόβλημα κι έπεσε στον διάδρομο του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έπεσε μετά από αποκόλληση μέρους της πτέρυγας.

Ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος φέρεται να πραγματοποίησε βαριά προσγείωση και να κόπηκε στα δύο. Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε στο Τατόι και εξασφάλισε για το star.gr βίντεο και φωτογραφίες από το ατύχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.