Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος

Απίστευτες εικόνες

Κοσμος
Σοκάρει το βίντεο της συντριβής μαχητικού F-35 στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας. Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως, αφού επί 50 λεπτά προσπαθούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με μηχανικούς της Lockheed Martin να αποκαταστήσει σοβαρή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Στις 28 Ιανουαρίου, μαχητικό F-35 αξίας 200 εκατ. δολαρίων συνετρίβη στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας, όταν λόγω πάγου το σύστημα προσγείωσης παρουσίασε βλάβη. Η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και το λογισμικό ενεργοποίησε λανθασμένα «λειτουργία εδάφους» ενώ το αεροσκάφος πετούσε, με αποτέλεσμα να γίνει ανεξέλεγκτο.

Συνομιλία Ερντογάν με Τραμπ: Τι του ζήτησε για Συρία, F-16 και F-35    

Ο πιλότος, έπειτα από 50 λεπτά συνεννόησης με μηχανικούς της Lockheed Martin και αποτυχημένες προσπάθειες διόρθωσης —ακόμη και με δύο touch and go προσγειώσεις— αναγκάστηκε να εκτιναχθεί λίγο πριν το αεροσκάφος συντριβεί και τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε εννέα μέρες αργότερα στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 προσγειώθηκε με επιτυχία.

F - 35
 |
ΑΛΑΣΚΑ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ
