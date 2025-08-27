Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος

Σοκάρει το βίντεο της συντριβής μαχητικού F-35 στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας. Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως, αφού επί 50 λεπτά προσπαθούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με μηχανικούς της Lockheed Martin να αποκαταστήσει σοβαρή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

The Air Force has published details on the F-35 crash in Alaska earlier this year. Water in hydraulic fluid froze resulting in landing gear issues, and further the gear strut did not fully extend leading to the weight on wheels sensors telling the fly by wire system the plane was… pic.twitter.com/ynPYNnGRwo — Scott Manley (@DJSnM) August 26, 2025

Στις 28 Ιανουαρίου, μαχητικό F-35 αξίας 200 εκατ. δολαρίων συνετρίβη στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας, όταν λόγω πάγου το σύστημα προσγείωσης παρουσίασε βλάβη. Η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και το λογισμικό ενεργοποίησε λανθασμένα «λειτουργία εδάφους» ενώ το αεροσκάφος πετούσε, με αποτέλεσμα να γίνει ανεξέλεγκτο.

Ο πιλότος, έπειτα από 50 λεπτά συνεννόησης με μηχανικούς της Lockheed Martin και αποτυχημένες προσπάθειες διόρθωσης —ακόμη και με δύο touch and go προσγειώσεις— αναγκάστηκε να εκτιναχθεί λίγο πριν το αεροσκάφος συντριβεί και τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε εννέα μέρες αργότερα στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 προσγειώθηκε με επιτυχία.