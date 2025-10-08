Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων

Ρεπορτάζ του Κώστα Συμεωνίδη από το Πεντάγωνο για το τι εξετάζεται για το ατύχημα στο Τατόι / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην αεροπορική βάση του Τατοΐου, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Tecnam κατέπεσε κατά τη διάρκεια απογείωσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο έμπειροι εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251ο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας από τους δύο πιλότους φέρει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται πιο σοβαρά, ενώ ο δεύτερος έχει ελαφρύτερο τραυματισμό στη μέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Συμεωνίδη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το αεροσκάφος συμμετείχε σε άσκηση αξιολόγησης δύο έμπειρων αξιωματικών πιλότων, ενός αντισμηνάρχου και ενός μηχανικού.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εικονική απώλεια ισχύος κινητήρα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε κανονικά, και σε ύψος περίπου 30 με 70 μέτρων, οι εκπαιδευτές μείωσαν εσκεμμένα την ισχύ για να προσομοιώσουν την απώλεια κινητήρα και να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

Κάτι, όμως, πήγε στραβά στη διαδικασία, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πέσει ελεγχόμενα μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, η πτώση ήταν ελεγχόμενη, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα για τους δύο πιλότους.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam είναι σύγχρονης τεχνολογίας και εντάχθηκε στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας το 2018.

Υπάρχουν συνολικά 12 τέτοια αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση Ικάρων, αλλά και για πιστοποιήσεις έμπειρων εκπαιδευτών.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη κινητοποιήσει ειδική επιτροπή διερεύνησης, ενώ όλα τα εκπαιδευτικά Tecnam αναμένεται να ελεγχθούν προληπτικά.

Οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ευχές για ταχεία ανάρρωση εξέφρασαν οι συνάδελφοί τους και η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς έγινε το ατύχημα στο Τατόι / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Τατόι: Τα σενάρια που εξετάζονται

Μιλώντας στην εκπομπή, ο αντιπτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου εξήγησε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, καθώς η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Θα πρέπει να γίνει η διερεύνηση, η οποία να δείξει ακριβώς το τι συνέβη. Εικόνα πραγματική του τι συνέβη ακόμα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω. Και αυτό το σενάριο το οποίο αναφέρθηκε από το συνάδελφό σας από το Πεντάγωνο είναι ένα σενάριο που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Μου φαίνεται βέβαια λίγο δύσκολο σε εκείνη τη φάση να γίνεται αυτή του είδους η εκπαίδευση, αλλά δεν αποκλείεται και η κατασκευάστρια εταιρία να έχει καθορίσει μια τέτοια είδους άσκηση, στην οποία σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος να είναι απογείωση παίρνοντας το κινητήρα πίσω ο εκπαιδευτής να ζητάει από τον εκπαιδευόμενο να προσγειώσει το αεροπλάνο ασφαλώς», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Μιλάμε για έμπειρα στελέχη που είχαν εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, όμως, να ξέρετε, τα ατυχήματα συμβαίνουν σε όλους, άσχετα από την εμπειρία που μπορούμε να έχουμε. Άρα λοιπόν εικασίες είναι όλα αυτά, η διερεύνηση θα τα δείξει. Γιατί είναι πολύ σοβαρό, υπό την έννοια να δούμε αν ήταν αστοχία του υλικού, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθούν και τα άλλα αεροσκάφη ή αν ήταν από σφάλμα χειρισμού του εκπαιδευόμενου».

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος στο Τατόι

Φωτογραφίες Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)



