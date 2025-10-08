BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής

Το BMW Group εισέρχεται στην τελική φάση πριν από την έναρξη παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse. Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, τη νεότερη και πλέον καινοτόμο μονάδα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας.

Το BMW iFACTORY εκφράζει το στρατηγικό όραμα της εταιρείας για την παραγωγή, που βασίζεται σε αποδοτικές και εκσυγχρονισμένες δομές, υπεύθυνη διαχείριση πόρων και αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, το BMW Group έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεγάλο αριθμό καινοτόμων συστημάτων και διαδικασιών στο εργοστάσιο του Debrecen. Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, η παραγωγική δυναμικότητα για τη νέα BMW iX3 θα αυξηθεί σταδιακά μετά την έναρξη της παραγωγής.

Ως πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η iX3 αναδεικνύει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σε σχεδιασμό και τεχνολογία, που θα καθορίσουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας στο μέλλον.Μέχρι το 2027, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα.