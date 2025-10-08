BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής

Η καινοτόμος μονάδα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της BMW

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 20:37 Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
08.10.25 , 20:27 Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!
08.10.25 , 20:23 Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο
08.10.25 , 20:20 Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
08.10.25 , 20:08 Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
08.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος μπλόκαρε τον παίκτη στον τελικό
08.10.25 , 19:18 BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής
08.10.25 , 18:41 Θ. Δρίτσας: Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση Τσίπρα, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά
08.10.25 , 18:30 Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
08.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»
08.10.25 , 18:27 Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος
08.10.25 , 18:09 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
08.10.25 , 18:00 Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;
08.10.25 , 17:55 IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star
08.10.25 , 17:50 Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Βασίλης Μπισμπίκης: Την ενοχή του πρότεινε η εισαγγελέας
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.25, 19:18
BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group εισέρχεται στην τελική φάση πριν από την έναρξη παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse. Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, τη νεότερη και πλέον καινοτόμο μονάδα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας.

BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής

Το BMW iFACTORY εκφράζει το στρατηγικό όραμα της εταιρείας για την παραγωγή, που βασίζεται σε αποδοτικές και εκσυγχρονισμένες δομές, υπεύθυνη διαχείριση πόρων και αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό.

BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής

Παράλληλα, το BMW Group έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεγάλο αριθμό καινοτόμων συστημάτων και διαδικασιών στο εργοστάσιο του Debrecen. Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, η παραγωγική δυναμικότητα για τη νέα BMW iX3 θα αυξηθεί σταδιακά μετά την έναρξη της παραγωγής.

BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής Ως πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η iX3 αναδεικνύει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σε σχεδιασμό και τεχνολογία, που θα καθορίσουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας στο μέλλον.Μέχρι το 2027, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX3
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top