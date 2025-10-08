IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star

Δείτε το trailer για την 3η σεζόν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 στο Star και… εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);

Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10 – Πρεμιέρα Κυριακή 19 Οκτωβρίου!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well

