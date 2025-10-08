Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του

Ούτε η συγνώμη, ούτε το αφήγημα του Βασίλη Μπισμπίκη για τις συνθήκες του τροχαίου στη Φιλοθέη, στάθηκαν αρκετά για να πείσουν τους δικαστές. Κρίθηκε ένοχος, δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7 χιλιάδες ευρώ.

Η δικαστική συντάκτρια του STAR, Άννα Σταματιάδου εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το σκεπτικό πίσω από τη δικαστική απόφαση για τον ηθοποιό.

Κατηγορείται για εγκατάλειψη οχήματος. Με βάση τον νέο ΚΟΚ προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες ή χρηματική ποινή. Το δικαστήριο επέλεξε το δεύτερο, δηλαδή 7.000 ευρώ. Τσουχτερό το πρόστιμο, αλλά ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον κατηγορούμενο και έχουν ήδη κάνει έφεση.

Τι βάρυνε την κρίση του δικαστηρίου; Κατ’ αρχάς, το γεγονός ότι δεν κινδύνεψε άνθρωπος και δευτερευόντως ότι - έστω και καθυστερημένα - ο ηθοποιός επιχείρησε να ενημερώσει τις αρχές. Βέβαια, επισημαίνεται ότι αντιμετώπισε τη δυσπιστία τόσο της εισαγγελέως, όσο και της προέδρου, οι οποίες έκαναν «βροχή» ερωτήσεων - όπως: αν υπήρχαν άλλοι λόγοι που επέλεξε να φύγει από το σημείο άρον-άρον, και πόσο είχε πιει στη γιορτή τσικουδιάς.

Παρόμοιες πιεστικές ερωτήσεις δέχθηκε και η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, καθώς και εκείνη, στην κατάθεσή της, παραδέχθηκε ότι όταν απευθύνθηκε στις αρχές δεν έδωσε ούτε την οδό όπου έγινε το ατύχημα.