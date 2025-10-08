Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο

Τα έχει όλα - Δείτε τις τιμές

Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή πρόταση στην αγορά, συνδυάζοντας τον στιβαρό χαρακτήρα ενός SUV με τον αποδοτικότερο κινητήρα διπλού καυσίμου της Dacia. Προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναμένουν οι οδηγοί της κατηγορίας C-SUV — άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία — με πλούσιο εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο

Με το Bigster, η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 km. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου.

Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμοΚατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο

Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 % στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025.Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους. 

Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές. 

⦁    essential mild hybrid-G 140         24.800 €
⦁    expression mild hybrid-G 140      26.100 €
⦁    journey mild hybrid-G 140            29.400 €
⦁    extreme mild hybrid-G 140            29.900 €

DACIA
 |
DACIA BIGSTER MILD HYBRID G-140
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
