Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»

Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά του, ένα σημάδι από το νεκρό του παιδί, θεωρεί ο Πάνος Ρούτσι ότι ήταν η θετική απάντηση των αρχών στα αιτήματά του. Αυτή την ώρα μαζεύει από την Πλατεία Συντάγματος τα πράγματά του, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας. Ο αγώνας του, όπως λέει, συνεχίζεται. Η εκταφή του γιου του, που είχε οριστεί για αύριο, αναβάλλεται, καθώς ο άτυχος πατέρας διόρισε τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό.

Πάνος Ρούτσι: Μάζεψαν την τέντα που τον προστάτευσε στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να αποχαιρετήσει, να αγκαλιάσει και να ευχηθεί χαρούμενα γενέθλια στον Πάνο Ρούτσι.

Παρά το γεγονός ότι ο Πάνος Ρούτσι διέκοψε χθες την απεργία πείνας, πολλοί είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του και ήρθαν εδώ στο Σύνταγμα, για να τον συγχαρούν. Ταυτόχρονα τον εμψυχώνουν! Σε δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι πριν από λίγο, μίλησε για τριπλή νίκη γιατί ικανοποιήθηκε το αίτημά του, έχει τα γενέθλιά του ενώ γιορτάζει και την επέτειο γάμου του.

Μαζί με τη σύζυγό του βρέθηκαν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους πολλοί από τους οποίους φώναζαν συνθήματα και τον χειροκροτούσαν, ενώ απομακρύνθηκε και η τέντα που τον προστάτευε όλο αυτό το διάστημα ενώ φίλοι του βοηθούν στον καθαρισμό του χώρου.

Πάνος Ρούτσι: «Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου»

«Σήμερα έχω γενέθλια και επέτειο με τη γυναίκα μου. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο δώρο. Γίνομαι 47. Ήταν σημάδι από το παιδί μου στον ουρανό αυτό που έγινε», λέει.

Βουρκωμένος, ο Πάνος Ρούτσι μιλά για τα δώρα των γενεθλίων του, το δικαίωμα για τοξικολογικές εξετάσεις από τις δικαστικές αρχές και το τέλος της απεργίας πείνας, που, όπως λέει, ήταν ένα σημάδι από το παιδί του. Ωστόσο, ζητά την αναβολή της εκταφής, που είχε προγραμματιστεί για αύριο, μέχρι να φτάσουν οι δικοί του τεχνικοί σύμβουλοι.

«Ακυρώνεται η εκταφή που είχε οριστεί αύριο. Φέρνω τεχνικούς συμβούλους απ’ το εξωτερικό, γιατί δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο δεύτερος γιος του

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο δεύτερος γιος του, που άφησε τα πάντα για να κάνει έκπληξη στον πατέρα του και να του δώσει δύναμη.

«Ήταν ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία. Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Να γίνουν όλες οι εξετάσεις, να πάρουμε απαντήσεις», δήλωσε ο Κρίστιαν Ρούτσι.

Στα χέρια του μεγάλου αδερφού φτάνει κι ένας πίνακας ζωγραφικής. Μια νεαρή κοπέλα διαβάζει στίχους: «Χάσατε ένα παιδί, αλλά κερδίσατε χιλιάδες».

Το έργο, με τίτλο «Μέχρι Τέλους», φιλοτεχνήθηκε στο Βουκουρέστι και ταξίδεψε ως την Αθήνα για να προσφερθεί στον άτυχο πατέρα.

Το «μενού» του Πάνου Ρούτσι

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, λίγα μέτρα πιο δίπλα, μαζεύει τα πράγματα και τα ρούχα του. Μετά από 23 ημέρες, επιστρέφουν στο σπίτι τους. Πλέον, του μαγειρεύει ξανά.

«Λίγο τοστ, λίγη μπανάνα, λίγη σούπα. Πεινάει», λέει η κ. Μιρέλα Ρούτσι. «Μου είπαν οι γιατροί να τρώω σιγά-σιγά, αλλά… κλέβω κάτι από δω κι από κει», αποκαλύπτει από την πλευρά του εκείνος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία εκταφής για τον γιο του Πάνου Ρούτση, που χάθηκε στα Τέμπη.