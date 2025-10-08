Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»

Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του

Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά του, ένα σημάδι από το νεκρό του παιδί, θεωρεί ο Πάνος Ρούτσι ότι ήταν η θετική απάντηση των αρχών στα αιτήματά του. Αυτή την ώρα μαζεύει από την Πλατεία Συντάγματος τα πράγματά του, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας. Ο αγώνας του, όπως λέει, συνεχίζεται. Η εκταφή του γιου του, που είχε οριστεί για αύριο, αναβάλλεται, καθώς ο άτυχος πατέρας διόρισε τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό.

Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος

Πάνος Ρούτσι: Μάζεψαν την τέντα που τον προστάτευσε στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να αποχαιρετήσει, να αγκαλιάσει και να ευχηθεί χαρούμενα γενέθλια στον Πάνο Ρούτσι.

Παρά το γεγονός ότι ο Πάνος Ρούτσι διέκοψε χθες την απεργία πείνας, πολλοί είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του και ήρθαν εδώ στο Σύνταγμα, για να τον συγχαρούν. Ταυτόχρονα τον εμψυχώνουν! Σε δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι πριν από λίγο, μίλησε για τριπλή νίκη γιατί ικανοποιήθηκε το αίτημά του, έχει τα γενέθλιά του ενώ γιορτάζει και την επέτειο γάμου του.  

Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!

Μαζί με τη σύζυγό του βρέθηκαν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους πολλοί από τους οποίους φώναζαν συνθήματα και τον χειροκροτούσαν, ενώ απομακρύνθηκε και η τέντα που τον προστάτευε όλο αυτό το διάστημα ενώ φίλοι του βοηθούν στον καθαρισμό του χώρου.   

Πάνος Ρούτσι: «Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου»

Ο Πάνος Ρούτσι ολοκλήρωσε την απεργία πείνας

«Σήμερα έχω γενέθλια και επέτειο με τη γυναίκα μου. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο δώρο. Γίνομαι 47. Ήταν σημάδι από το παιδί μου στον ουρανό αυτό που έγινε», λέει. 

Βουρκωμένος, ο Πάνος Ρούτσι μιλά για τα δώρα των γενεθλίων του, το δικαίωμα για τοξικολογικές εξετάσεις από τις δικαστικές αρχές και το τέλος της απεργίας πείνας, που, όπως λέει, ήταν ένα σημάδι από το παιδί του. Ωστόσο, ζητά την αναβολή της εκταφής, που είχε προγραμματιστεί για αύριο, μέχρι να φτάσουν οι δικοί του τεχνικοί σύμβουλοι.

Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις

«Ακυρώνεται η εκταφή που είχε οριστεί αύριο. Φέρνω τεχνικούς συμβούλους απ’ το εξωτερικό, γιατί δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο δεύτερος γιος του

Ο Κρίστιαν Ρούτσι στο πλευρό του πατέρα του

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο δεύτερος γιος του, που άφησε τα πάντα για να κάνει έκπληξη στον πατέρα του και να του δώσει δύναμη.

«Ήταν ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία. Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Να γίνουν όλες οι εξετάσεις, να πάρουμε απαντήσεις», δήλωσε ο Κρίστιαν Ρούτσι. 

Στα χέρια του μεγάλου αδερφού φτάνει κι ένας πίνακας ζωγραφικής. Μια νεαρή κοπέλα διαβάζει στίχους: «Χάσατε ένα παιδί, αλλά κερδίσατε χιλιάδες».

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος τον κάλεσε να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Το έργο, με τίτλο «Μέχρι Τέλους», φιλοτεχνήθηκε στο Βουκουρέστι και ταξίδεψε ως την Αθήνα για να προσφερθεί στον άτυχο πατέρα.

Το «μενού» του Πάνου Ρούτσι 

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, λίγα μέτρα πιο δίπλα, μαζεύει τα πράγματα και τα ρούχα του. Μετά από 23 ημέρες, επιστρέφουν στο σπίτι τους. Πλέον, του μαγειρεύει ξανά.

«Λίγο τοστ, λίγη μπανάνα, λίγη σούπα. Πεινάει», λέει η κ. Μιρέλα Ρούτσι«Μου είπαν οι γιατροί να τρώω σιγά-σιγά, αλλά… κλέβω κάτι από δω κι από κει», αποκαλύπτει από την πλευρά του εκείνος. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία εκταφής για τον γιο του Πάνου Ρούτση, που χάθηκε στα Τέμπη.

