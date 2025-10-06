Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος τον κάλεσε να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Η ανάρτηση και το μήνυμα που έλαβε ο ηθοποιός

H Μιρέλα Ρούτσι είπε ότι δεν υπήρξε κάλεσμα από πλευράς τους στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή/ βίντεο από εκπομπή "Χαμογέλα και πάλι"


Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή 3/10, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας, με αίτημά του την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του. 

Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»

«Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», είπε ο ηθοποιός στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Σύνταγμα. 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Σύνταγμα σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι/ NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Σύνταγμα σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι/ NDP

 

Ωστόσο, η σύζυγος του απεργού πείνας, Μιρέλα Ρούτσι, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», χθες, όταν ρωτήθηκε για το κάλεσμα στον Βασίλη Μπισμπίκη, διέψευσε τον καλλιτέχνη. «Δεν τους καλέσαμε. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι βρισκόταν εκεί και δεν το γνώριζα ότι θα πάει. Δε νομίζω να τον κάλεσε ο σύζυγός μου. Τον ρώτησα και μου είπε όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Η πληροφορία αυτή έφερε νέες αντιδράσεις για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες μετά το τροχαίο με υλικές ζημιές που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για την επίσκεψη Μπισμπίκη στον Πάνο Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 8 Οκτωβρίου. 

Δέσποινα Κουτσούμπα: Το μήνυμα που έστειλε στον Βασίλη Μπισμπίκη

Την απάντηση στο μυστήριο για το αν αληθεύει ότι κάλεσαν τον ηθοποιό να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας έδωσε με ανάρτησή της η αρχαιολόγος, συνδικαλίστρια και μέλος ΔΣ Ενιαίου Συλλόγου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, Δέσποινα Κουτσούμπα.

Όπως ανέφερε στη δημοσίευσή της, εκείνη ήταν που έστειλε μήνυμα στον ηθοποιό, προτείνοντάς του να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι.

Αναλυτικά η ανάρτησή της: 

«"Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα"

Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγούδι.

Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στη Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από τη Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για τα "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί". Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και την ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!

Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.

Σήμερα στις 8.30 μμ σας περιμένουμε με κιθάρες και τραγούδια στο Σύνταγμα για να στηρίξουμε τον Πάνο Ρούτσι».

Την ανάρτησή της συνόδευσε με ένα βίντεο, στο οποίο η Γιώτα Νέγκα, η Τάνια Τσανακλίδου και η Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Πάνο Ρούτσι.

