Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για την επίσκεψη Μπισμπίκη στον Πάνο Ρούτσι

Το πρωί της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η Μιρέλα Ρούτσι ρωτήθηκε και για το αν καλούν επώνυμα πρόσωπα στο Σύνταγμα, εκεί που βρίσκεται ο σύζυγός της προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη προβολή το θέμα.

Μάλιστα, δόθηκε το παράδειγμα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, μιας κι ο ηθοποιός σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι ύστερα από δικό του κάλεσμα. Η ίδια το διέψευσε κατηγορηματικά.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες την περασμένη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου πως επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα επειδή τον κάλεσε ο ίδιος, κάτι το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά η σύζυγός του στην εκπομπή του Mega.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να σχολιάσει το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου μέσα από το Happy Day.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο άβολο για τον Βασίλη Μπισμπίκη το πώς η σύζυγος του κ. Ρούτσι είπε απερίφραστα ότι όχι, δεν τον καλέσαμε και μάλιστα το διέψευσε κατηγορηματικά. Φαντάζομαι επικοινωνιακά όλο αυτό που ζει ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι σαν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το λέω με εκτίμηση και συμπάθεια που έχω στο πρόσωπό του κι είναι κάτι που έχω συζητήσει με ανθρώπους που τον γνωρίζουν. Είναι ένας άντρας με τσαγανό, αληθινός αλλά ειλικρινά επικοινωνιακά όλο αυτό, όπως έχει κυλήσει κι όπως το βλέπω ως τηλεθεάτρια, είναι λάθος», είπε αρχικά.

«Στο δικαστήριο του βγήκε ένας θυμός, δικαιολογημένος μεν, γιατί κι άλλοι έχουν τρακάρει αλλά δεν τους περιμένουν δέκα κάμερες. Από την άλλη μπορούσε να πει συγγνώμη για την αναστάτωση και να το κλείσει εκεί, έκανε μάθημα πολιτισμού… Νιώθω ότι κάποιος τον συμβουλεύει λάθος», πρόσθεσε

H Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε αποκαλύψεις για την επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δέχτηκε ένα μήνυμα από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ η εκπομπή ήταν στον «αέρα».

«Εκείνος υποστηρίζει ότι τον κάλεσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, ο κύριος Κώστας Κεχαγιόγλου για λογαριασμό του κυρίου Ρούτσι αλλά η γυναίκα του δεν το ήξερε», έγραφε το μήνυμα που έλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.