Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για την επίσκεψη Μπισμπίκη στον Πάνο Ρούτσι

Το μήνυμα που δέχτηκε από την πλευρά του ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 14:36 Τζίνα Αλιμόνου: Αποκάλυψε όσα έγιναν σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της
06.10.25 , 14:30 Στεφανί Καπετανίδη για καρκίνο: Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου
06.10.25 , 14:11 Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"
06.10.25 , 14:08 Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών
06.10.25 , 13:55 Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
06.10.25 , 13:47 Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
06.10.25 , 13:43 Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 13:38 Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
06.10.25 , 13:19 Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»
06.10.25 , 13:18 Σκύλος και άνθρωπος: Μία αμφίδρομη σχέση αγάπης και αφοσίωσης
06.10.25 , 13:01 Ελενα Κώνστα: Ο Κωνσταντάρας, η Μαλέσκου και το δημόσιο ξέσπασμα
06.10.25 , 12:59 Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
06.10.25 , 12:52 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
06.10.25 , 12:51 Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Φάρμα: «Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω μία σαν εσένα και θα τρέχω πίσω της»
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία Barbara - Φέρνει καταιγίδες και κρύο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! της Σίσσυς Χρηστίδου. 

Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»

Η Μιρέλα Ρούτσι ρωτήθηκε και για το αν καλούν επώνυμα πρόσωπα στο Σύνταγμα, εκεί που βρίσκεται ο σύζυγός της προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη προβολή το θέμα.

Μάλιστα, δόθηκε το παράδειγμα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, μιας κι ο ηθοποιός σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι ύστερα από δικό του κάλεσμα. Η ίδια το διέψευσε κατηγορηματικά

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες την περασμένη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου πως επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα επειδή τον κάλεσε ο ίδιος, κάτι το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά η σύζυγός του στην εκπομπή του Mega.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να σχολιάσει το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου μέσα από το Happy Day.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο άβολο για τον Βασίλη Μπισμπίκη το πώς η σύζυγος του κ. Ρούτσι είπε απερίφραστα ότι όχι, δεν τον καλέσαμε και μάλιστα το διέψευσε κατηγορηματικά. Φαντάζομαι επικοινωνιακά όλο αυτό που ζει ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι σαν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το λέω με εκτίμηση και συμπάθεια που έχω στο πρόσωπό του κι είναι κάτι που έχω συζητήσει με ανθρώπους που τον γνωρίζουν. Είναι ένας άντρας με τσαγανό, αληθινός αλλά ειλικρινά επικοινωνιακά όλο αυτό, όπως έχει κυλήσει κι όπως το βλέπω ως τηλεθεάτρια, είναι λάθος», είπε αρχικά. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος τον κάλεσε να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

«Στο δικαστήριο του βγήκε ένας θυμός, δικαιολογημένος μεν, γιατί κι άλλοι έχουν τρακάρει αλλά δεν τους περιμένουν δέκα κάμερες. Από την άλλη μπορούσε να πει συγγνώμη για την αναστάτωση και να το κλείσει εκεί, έκανε μάθημα πολιτισμού… Νιώθω ότι κάποιος τον συμβουλεύει λάθος», πρόσθεσε 

H Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε αποκαλύψεις για την επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

H Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε αποκαλύψεις για την επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δέχτηκε ένα μήνυμα από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ η εκπομπή ήταν στον «αέρα».

Τροχαίο Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε τσουρέκια στους γείτονες

«Εκείνος υποστηρίζει ότι τον κάλεσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, ο κύριος Κώστας Κεχαγιόγλου για λογαριασμό του κυρίου Ρούτσι αλλά η γυναίκα του δεν το ήξερε», έγραφε το μήνυμα που έλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
HAPPY DAY
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΜΙΡΕΛΑ ΡΟΥΤΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top