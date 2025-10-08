Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα

Στο φως νέα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο. Δύο γυναίκες σώθηκαν κυριολεκτικά το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν την κατάρρευση. Και οι δύο μίλησαν αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα για την εφιαλτική τους εμπειρία. 

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα

Λαύριο: Σοκάρουν τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που το αέτωμα απο τον δεύτερο όροφο παρασύρει ολόκληρο το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ξεκολλάει από το κτίριο και πέφτει πάνω στα σταθμευμένα οχήματα. Ο θόρυβος απόκοσμος...

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο

Λαύριο: Δύο γυναίκες γλίτωσαν από θαύμα - Απομακρύνθηκαν κλάσματα του δευτερολέπτου πριν την κατάρρευση

Στα συγκλονιστικά βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται καρέ καρέ πώς δύο γυναίκες σώθηκαν στην κυριολεξία για ένα δευτερόλεπτο. Στο βίντεο διακρίνεται η μια γυναίκα που έχει φτάσει στη γωνία του πεζοδρομίου.

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο

Ταυτόχρονα, η 45χρονη γυναίκα που είναι εκπαιδευτικός, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της και ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα. Καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και κοιτάει προς τα πάνω, συνειδητοποιεί ότι το μπαλκόνι πέφτει, και ενστικτωδώς τρέχει για να σωθεί.

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο

«Πήγα να μπω στο αυτοκίνητο, άκουσα έναν δυνατό κρότο και άρχισα να τρέχω»

Σοκαρισμένη, μίλησε αποκλειστικά στο Star και τον Bαγγέλη Γκούμα.

«Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα να μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν εχω συνέλθει ακόμη από το σοκ», είπε η γυναίκα.

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Την ίδια ενστικτώδη κίνηση έκανε και η δεύτερη γυναίκα. Ένας σωρός από τούβλα, τσιμέντα και σίδερα πέφτει ακριβώς εκεί που κοντοστάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα.

Σοκαρισμένη, μίλησε αποκλειστικά στο Star και τον Bαγγέλη Γκούμα.

Με τις πρώτες ενδείξεις ότι πέφτει το μπαλκόνι, ακαριαία, μαζεύει τη σακούλα και βγαίνει στον δρόμο. Οι κάτοικοι τρέχουν να τη βοηθήσουν, ενώ η ίδια καταρρέει σοκαρισμένη στον δρόμο κοιτάζοντας πίσω της την καταστροφή.

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από την στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο.

«Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα για να μην πεθάνω»

«Ήταν θαύμα πραγματικά. Περίμενα τον άντρα μου και εκείνη τη στιγμή ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε. Κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι να πέφτει και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα να γλιτώσω. Έπεφταν πέτρες, έχω χέρια και πόδια γρατζουνισμένα» είπε στον Βαγγέλη Γκούμα.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
