Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Star, από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο.
Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Τραυματίστηκε μια γυναίκα
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται μια γυναίκα να στέκεται στην άκρη του πεζοδρομίου, να ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος, εκείνη να σπεύδει να απομακρυνθεί παίρνοντας την τσάντα της. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται μια άλλη γυναίκα, η οποία πάει να μπει στη θέση του οδηγού στο σταθμευμένο όχημα της, η οποία απομακρύνεται τρέχοντας.
Στη συνέχεια πυκνός καπνός να θολώνει το σημείο.
Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και σώθηκε από θαύμα.
Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται ένα φαρμακείο κι ευτυχώς, δεν περνούσε κάποιος πεζός εκείνη την ώρα από το σημείο.
Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Φωκίωνος και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο, χθες. Από την κατάρρευση του μπαλκονιού προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα.
Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
Κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στο σημείο σήμερα κι έκανε αυτοψία. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι αρμόδιοι είναι ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με αποτέλεσμα λόγω του βάρους να ξεκολλήσει και το μπαλκόνι και να πέσει τελικά στα σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου.
Το σπίτι χαρακτηρίστηκε ως μη κατοικίσιμο. Η οικογένεια που έμενε μέσα έχει ξεσπιτωθεί, ενώ και το φαρμακείο είναι κλειστό σήμερα και θα παραμείνει και τις επόμενες μέρες.