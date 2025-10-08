Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου για το Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 18:30 Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
08.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»
08.10.25 , 18:27 Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος
08.10.25 , 18:09 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
08.10.25 , 18:00 Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;
08.10.25 , 17:55 IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star
08.10.25 , 17:50 Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»
08.10.25 , 17:33 Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο
08.10.25 , 16:54 Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της ποινής του
08.10.25 , 16:39 Έκρηξη Μιχαλακοπούλου: Αυτός είναι ο βομβιστής του νυχτερινού κέντρου
08.10.25 , 16:24 Η Motor Oil επενδύει στο μέλλον του υδρογόνου με δράσεις ενημέρωσης
08.10.25 , 16:03 Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα
08.10.25 , 16:02 ΠΑΟΚ: Απίστευτο σκηνικό στην αλλαγή του Τάισον
08.10.25 , 15:51 Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
08.10.25 , 15:40 Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο
Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Λαύριο: Βίντεο ντοκουμέντο του Star από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Star, από τη στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού στο Λαύριο.

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται μια γυναίκα να στέκεται στην άκρη του πεζοδρομίου, να ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος, εκείνη να σπεύδει να απομακρυνθεί παίρνοντας την τσάντα της. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται μια άλλη γυναίκα, η οποία πάει να μπει στη θέση του οδηγού στο σταθμευμένο όχημα της, η οποία απομακρύνεται τρέχοντας. 

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Στη συνέχεια πυκνός καπνός να θολώνει το σημείο.

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και σώθηκε από θαύμα. 

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Βίντεο ντοκουμέντο του Star

Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται ένα φαρμακείο κι ευτυχώς, δεν περνούσε κάποιος πεζός εκείνη την ώρα από το σημείο. 

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Φωκίωνος και Αγίας Παρασκευής στο Λαύριο, χθες. Από την κατάρρευση του μπαλκονιού προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα. 

Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας

Κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στο σημείο σήμερα κι έκανε αυτοψία. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι αρμόδιοι είναι ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με αποτέλεσμα λόγω του βάρους να ξεκολλήσει και το μπαλκόνι και να πέσει τελικά στα σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου. 

Το σπίτι χαρακτηρίστηκε ως μη κατοικίσιμο. Η οικογένεια που έμενε μέσα έχει ξεσπιτωθεί, ενώ και το φαρμακείο είναι κλειστό σήμερα και θα παραμείνει και τις επόμενες μέρες.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΥΡΙΟ
 |
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
 |
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top