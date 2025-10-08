Φάρμα: Καυγάς στην πράσινη ομάδα - Έξαλλος ο Γιώργος

Το κλίμα είναι πολύ ψυχρό στην πράσινη ομάδα και η ένταση κορυφώνεται, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανυφαντάκη και την Τζωρτζίνα Χρέπα και με αφορμή όσα λέγονται κρυφά, αλλά και φανερά.

Η Τζωρτζίνα πέταξε μια σπόντα ότι τα κάνει όλα ο Γιώργος με αποτέλεσμα εκείνος να το καταλάβει και να της πει μπροστά σε όλους ότι αν θέλει κάτι να πει να το πει δυνατά και όχι με μισόλογα.

«Είμαι καλός - καλός αλλά μη με πατήσεις! Αν καταλάβω ότι με πατήσεις, ή με εκμεταλλεύεσαι γίνομαι έξω φρενών», είπε στην κάμερα ο Γιώργος.

Στη συνέχεια η κόντρα συνεχίστηκε ανάμεσα σττην πράσινη ομάδα.

Η Τζωρτζίνα είπε στον Γιώργο: «Το μιλάω με το κράζω έχει μεγάλη διαφορά!». Εκείνη τον κατηγόρησε ότι λέει λόγια πίσω από την πλάτη της.

Από την άλλη ο Γιώργος της απάντησε: «Εγώ όταν σε βλέπω να μιλάς με τις κοπέλες σου λέω γιατί μιλάς; Απογορεύεται να μιλήσω με τον Μιχαήλ ή με τον Λάμπρο; Και να λέμε ότι θέλουμε;».

Στη συνέχεια ο Γιώργος χτύπησε με το πόδι του έναν κουβά φανερά εκνευρισμένος και μπήκε μέσα στο σπίτι!

«Με είπε και διπρόσωπο! Εσείς κάθεστε μέσα στις σκηνές δεν κάθομαι εγώ! Και μου το παίζεις και με θάβεις και έρχεσαι μπροστά και μου το παίζεις καλή!» είπε στην κάμερα ο Γιώργος!