Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη μετά από άγρια καταδίωξη

Ξέφρενη καταδίωξη άρχισε στο Μαρούσι μετά από συναγερμό για απόπειρα διάρρηξης. Για ώρα οι αστυνομικοί κυνηγούσαν το αυτοκίνητο, με τους κακοποιούς να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στις γειτονιές. Η ομάδα ΔΙΑΣ κατάφερε να συλλάβει έναν από τους δράστες, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Αποκλειστικό βίντεο - ντοκουμέντο εξασφάλισε για το Star ο Αλέξανδρος Γύγος.

Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη μετά από άγρια καταδίωξη

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν ακινητοποιήσει τον 32χρονο Αλβανό κακοποιό. Ενώ είναι στο έδαφος, του περνάνε χειροπέδες. Η κυκλοφορία στην Μαρίνου Αντύπα έχει σταματήσει καθώς όλος ο δρόμος έχει γεμίσει αστυνομικούς.

Επί τις Μεσογείων στο Μαρούσι οι κακοποιοί επιχείρησαν να μπουν σε μονοκατοικία. Μέσα ήταν η ιδιοκτήτρια η οποία έβαλε τις φωνές, πρόλαβε να δει την πινακίδα από το όχημα στο οποίο επιβιβάστηκαν οι δράστες για να διαφύγουν έτσι ενημέρωσε αμέσως το 100.

«Κυνήγησα τον διαρρήκτη που μπήκε στο σπίτι μου»

«Ήμουν στην κουζίνα και είδα κάποιον στο παράθυρο να προσπαθεί να μπει μέσα. Τον κυνήγησα, τον έφτασα μέχρι έξω, μπήκε σε ένα BMW αυτοκίνητο μαύρο και έφυγε…», λέει το θύμα διάρρηξης.

Η ομάδα Δίας εντόπισε το αυτοκίνητο επί της οδού Νερατζιωτίσσης, στην θέα όμως των αστυνομικών οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησε άγρια καταδίωξη μέσα στις γειτονιές.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σύμης, στο Ηράκλειο, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν να τον καταδιώκουν. Την ίδια στιγμή, ο συνεπιβάτης του πήρε το τιμόνι και συνέχισε τη διαφυγή του με το αυτοκίνητο.

Έτρεχε στη μέση του δρόμου για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο κακοποιός τρέχοντας βγαίνει στην Μαρίνου Αντύπα πίσω του τον ακολουθούν οι άνδρες της ομάδας Δίας.

Ο κακοποιός πέφτει στο έδαφος είναι η στιγμή που τον συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί.

Λίγα τετράγωνα μακριά οι αστυνομικοί εντόπισαν και το αυτοκίνητο.

Ο συνεργός του ωστόσο είχε γίνει καπνός, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να είναι σε πλήρη εξέλιξη.