Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό!

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία χτύπησε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό που επιχείρησε να τον ελέγξει, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Στο βίντεο φαίνεται όχημα της ΕΛ.ΑΣ. με συμβατικές πινακίδες, αλλά αναμμένο φάρο, από το οποίο κατέβηκαν δύο αστυνομικοί. Την ίδια στιγμή, το σπορ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός επιχείρησε να παρακάμψει το περιπολικό από τα αριστερά, παρασύροντας τον αστυνομικό που βρέθηκε μπροστά του.

Η επεισοδιακή καταδίωξη του γιου επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών παρατήρησαν τον 20χρονο να συμμετέχει σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας με ένα άλλον οδηγό. Όταν τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Κατά την καταδίωξη, ο οδηγός του έταιρου οχήματος συνελήφθη χωρίς αντίσταση, ενώ ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, χτύπησε τον αστυνομικό και εξαφανίστηκε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Χίλτον. Εκεί ακινητοποιήθηκε, του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.