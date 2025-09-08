20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»

Γελοίες δικαιολογίες πρόβαλε ο 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό. Ο γιος γνωστού επιχειρηματία πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό τον οποίο χτύπησε με το όχημά του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο νεαρός οδηγός διέφυγε στα στενά της πόλης και προσπάθησε να κρυφτεί, βρίσκοντας κάλυψη από τους ίδιους του τους γονείς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, υποστήριξε ότι ούτε άκουσε τις σειρήνες ούτε είδε τους φάρους. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 20 ετών, ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε τον αστυνομικό με… ληστή.

«Πέρασα τον άνδρα που χτύπησα για ληστή. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικός», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τι ισχυρίσθηκε ο κατηγορούμενος γιος του επιχειρηματία

Κι όμως, όταν έφυγε από το σημείο, δεν κάλεσε την Αστυνομία. Αντίθετα, κατευθύνθηκε στα νότια προάστια και έκρυψε το αυτοκίνητο. Επέστρεψε μάλιστα με τον πατέρα και τη μητέρα του για να το παραλάβει.

Οι γονείς, αντί να τον αποτρέψουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον βοήθησαν. Ο πατέρας με ένα Μίνι Κούπερ και η μητέρα με ένα Πόρσε Καγιέν, μπροστά και πίσω από τη Μερσέντες του γιου, κάλυπταν τις πινακίδες για να μην εντοπιστεί.

Η «τρελή» κούρσα του πολυτελούς αυτοκινήτου του 20χρονου γιου του επιχειρηματία

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών που πραγματοποιούν ελέγχους κάθε βράδυ στην Αθήνα, προειδοποίησαν τους οδηγούς: «Είμαστε αστυνομικοί». Βγήκαν με αλεξίσφαιρα γιλέκα και έκαναν έλεγχο. Ένας από τους οδηγούς που σταμάτησε, κατάλαβε αμέσως ποιοι ήταν και είπε στους φίλους του: «Μας ακολουθούν μπάτσοι».

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αίσθηση ατιμωρησίας που φαίνεται να έχουν κάποιοι νέοι με «βαριά» ονόματα.

