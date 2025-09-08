Επεισοδιακή καταδίωξη: Γιος επιχειρηματία χτύπησε αστυνομικό και το έσκασε

Η άγρια κόντρα στο κέντρο της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 18:05 BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση
08.09.25 , 17:41 Κρητική Μαφία: Νέες κατηγορίες για αδέλφια ξενοδόχους και πρώην ηγούμενο!
08.09.25 , 17:23 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της
08.09.25 , 17:19 PEUGEOT 9X8: Δυναμική επιστροφή με βάθρο στο Τέξας
08.09.25 , 16:54 Μητσοτάκης στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Λύσαμε πολλές εκκρεμότητες
08.09.25 , 16:52 Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική - Στην εντατική ο ασθενής
08.09.25 , 16:39 CUPRA Raval: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 16:04 Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
08.09.25 , 15:52 Επεισοδιακή καταδίωξη: Γιος επιχειρηματία χτύπησε αστυνομικό και το έσκασε
08.09.25 , 15:43 Έρχονται τα Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και Opel Mokka GSE
08.09.25 , 15:32 Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες
08.09.25 , 15:23 Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά
08.09.25 , 15:23 Πώς να φτιάξετε τον νόστιμο χυμό που βοηθά στην μείωση του σωματικού βάρους
08.09.25 , 15:11 Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
08.09.25 , 14:46 Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική - Στην εντατική ο ασθενής
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια άγρια καταδίωξη, που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (6/8) στο κέντρο της Αθήνας, με «πρωταγωνιστή» έναν 20χρονο, γιο γνωστού επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών εντόπισαν τον νεαρό να οδηγεί ένα σπορ πολυτελές όχημα και να παίρνει μέρος σε αυτοσχέδια κόντρα με ένα άλλο. Οι αρχές προσπάθησαν να σταματήσουν τα δύο οχήματα για έλεγχο, όμως οι οδηγοί αγνόησαν το σήμα και ανέπτυξαν ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ωστόσο ο 20χρονος με γιος του επιχειρηματία πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό τον οποίο χτύπησε με το όχημά του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο νεαρός οδηγός διέφυγε στα στενά της πόλης.

Καταδίωξη γιου επιχειρηματία

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου στο κέντρο της Αθήνας

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και λίγο αργότερα ο νεαρός εντοπίστηκε κοντά στο Χίλτον, όπου οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους  αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα -3- άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,
  • 7 αμπούλες αερίου
  • μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη: Γιος επιχειρηματία χτύπησε αστυνομικό και το έσκασε

Επεισοδιακή καταδίωξη: Γιος επιχειρηματία χτύπησε αστυνομικό και το έσκασε

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
 |
ΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top