Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθεια του να διαφύγει από μπλόκο, μετά από καταδίωξη, ενώ έκανε κόντρες με φίλο του. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και η υπεράσπιση του θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο δικαστικός συντάκτης του Ster Κωνσταντίνος Γεώργιζας, ο 19χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, υποστήριξε στην απολογία του ότι προσπάθησε να φύγει επειδή δεν κατάλαβε ότι αυτοί που τον σταμάτησαν ήταν αστυνομικοί.

«Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Με σταμάτησαν με συμβατικό αυτοκίνητο και φορούσαν πολιτικά. Όταν είδα τα όπλα νόμιζα ότι επρόκειτο για ληστεία. Γι' αυτό έφυγα. Αν είχα καταλάβει ότι ήταν αστυνομικοί δε θα είχα φύγει» υποστήριξε.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό

Ο κατηγορούμενος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του αστυνομικού στο μπλόκο δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς του, με συνέπεια μετά το τέλος της απολογίας του να αποφασιστεί η προφυλάκιση του.

«Σοκαριστική είναι για εμένα η απόφαση. Ιδιαίτερα σκληρή. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφυλακίζεται σήμερα και είναι 19 χρονών και στις 4.30 το πρωί είδε να τον σημαδεύουν με όπλα και έφυγε, χωρίς να καταλάβει ότι οι άνθρωποι είναι αστυνομικοί δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Νικόλας Αλετράς.

«Δεν κάναμε κόντρες, τρέχαμε και περνούσαμε τα κόκκινα»

Την ίδια γραμμή κράτησε και ο φίλος του, ο οποίος όμως τελικά σταμάτησε στο μπλόκο και συνελήφθη. Παραδέχτηκε ότι έτρεχαν και ότι παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

«Δεν κάναμε κόντρα. Είχαμε όμως αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Στην αρχή δεν συνειδητοποίησα ότι αυτοί που μας καταδίωκαν ήταν αστυνομικοί. Όταν το κατάλαβα, σταμάτησα το αυτοκίνητο» κατέθεσε.

«Προφανώς και είναι πολύ στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη, ένα παιδί 19 χρονών. Ήταν με το αυτοκίνητο του, πράγματι παραβίασε δυο φωτεινούς σηματοδότες κόκκινου χρώματος» σχολίασε ο συνήγορος του κατηγορούμενου Απόστολος Λύτρας.

Οι δυο νεαροί έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα που έφτασε τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, περνώντας τα κόκκινα φανάρια το ένα μετά το άλλο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών τους καταδίωξαν. Ο 19χρονος στην προσπάθεια του να «σπάσει» το μπλόκο χτύπησε έναν αστυνομικό τραυματίζοντας τον.



