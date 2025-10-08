Επίδομα θέρμανσης: Το ίδιο ύψος και τα ίδια κριτήρια με πέρυσι

Με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι θα προμηθευτούν φέτος τα νοικοκυριά πετρέλαιο θέρμανσης. Τον Νοέμβριο ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, ενώ ο σχεδιασμός είναι η πρώτη δόση να καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από τις γιορτές.

Τα πρώτα τηλεφωνήματα στα πρατήρια έχουν ήδη αρχίσει. Άλλωστε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, και τα νοικοκυριά σπεύδουν να επωφεληθούν τώρα, στην αρχή, όπου οι τιμές είναι αισθητά πιο χαμηλές.

Η τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αναμένεται να είναι κοντά στο 1,10 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον 10 λεπτά φθηνότερα από πέρυσι.

«Γύρω στο 6% με 8% πιο φθηνά θα είναι φέτος το πετρέλαιο. Ο κόσμος έρχεται, ρωτάει — δεν παραγγέλνει βέβαια ακόμα, αλλά υπάρχει κίνηση, κι αυτό είναι καλό», τονίζει ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής.

Και μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται και το επίδομα...

Από 100 έως 800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και το πού διαμένει.

Επίδομα Θέρμανσης: Ίδιο ύψος και ίδια κριτήρια με πέρυσι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν αλλάζει ούτε το ύψος ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν πέρυσι. Το επίδομα αφορά τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πολλοί καταναλωτές έχουν δει τα εισοδήματά τους να αυξάνονται, καθώς έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Όμως το επίδομα θέρμανσης παραμένει στα ίδια κριτήρια, και αυτό οπωσδήποτε θα το μειώσει για αρκετούς», αναφέρει ο Θέμης Κουρτζής, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υγρών Καυσίμων.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται μόνο για την κύρια κατοικία των νοικοκυριών, αλλά αφορά κάθε τρόπο θέρμανσης που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μέχρι ξύλα ή πέλετ, που τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα.