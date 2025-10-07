Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο MyΘέρμανση

Κοντά στα περσινά επίπεδα, δηλαδή μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, του οποίου η διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση βασίζεται στα σημερινά δεδομένα, με την τελική τιμή να εξαρτάται από την πορεία των διεθνών αγορών και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, η οποία διαμορφώνεται σήμερα στο 1 ευρώ προς 1,17 δολάρια.

Παράλληλα, εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, το MyΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης.

