Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της

Το κορίτσι δεν άντεξε άλλο τη βία και κάλεσε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 23:58 Αντιδράσεις για την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ
08.10.25 , 23:57 Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
08.10.25 , 23:40 Φάρμα: Ανδριανή & Λάμπρος όρισαν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα
08.10.25 , 23:30 Φάρμα: Έλενα - Κωνσταντίνος VS Ανδριανή - Λάμπρος: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε;
08.10.25 , 23:26 Νέα Αναβολή Στην Υπόθεση Θανάτου Της 27χρονης Δώρας
08.10.25 , 23:24 Nτόναλντ Τραμπ: Έτοιμος να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας!
08.10.25 , 23:07 Επίδομα θέρμανσης: Το ίδιο ύψος και τα ίδια κριτήρια με πέρυσι
08.10.25 , 23:05 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι
08.10.25 , 22:45 Σκληρή απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα για Κύπρο και Β. Μακεδονία
08.10.25 , 22:44 Χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη
08.10.25 , 22:25 Φάρμα: Ο μονομάχος - έκπληξη που επέλεξαν η Ανδριανή κι ο Λάμπρος
08.10.25 , 22:05 Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της
08.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι συνέβη στην πράσινη ομάδα
08.10.25 , 21:53 Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη μετά από άγρια καταδίωξη
08.10.25 , 21:40 Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η κεφάτη παρέα της έκαναν ποδαρικό στο First Dates!
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γωγώ Αποστολάκη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με δύναμη ψυχής, μια 15χρονη κοπέλα στην Κρήτη, έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για τα άγρια ξεσπάσματα του πατέρα της πάνω στην μητέρα της, ζητώντας βοήθεια. Το κορίτσι επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού», κινητοποίησε τις αρχές και έβαλε τέλος σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης που φέρεται να λάμβανε χώρα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια του Star, Γωγώ Αποστολάκη, πίσω από τις πόρτες του σπιτιού της πολύτεκνης οικογένειας στη Χερσόνησο, κρυβόταν ένα δράμα. Ο πατέρας φέρεται να κακοποιούσε τη μητέρα μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών που ένιωθαν ανήμπορα να τη βοηθήσουν.

Ο 41χρονος κατηγορείται πως ένα βράδυ είχε καταφέρει ένα δυνατό χτύπημα με το κεφάλι του στο πρόσωπο της μητέρας του κοριτσιού. Τότε η η 15χρονη, που είναι η δευτερότοκη κόρη της οικογένειας, μη αντέχοντας άλλο τη βία, τηλεφώνησε στη γραμμή 1056, ζητώντας βοήθεια από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο

Μαζί με κοινωνικό λειτουργό πήγαν στο Τμήμα Ανηλίκων, όπου το κορίτσι – με θάρρος συγκλονιστικό για την ηλικία του – περιέγραψε όλα όσα βίωνε. Η 34χρονη μητέρα τα επιβεβαίωσε όλα. Με εισαγγελική εντολή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθείται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ο πατέρας της 15χρονης συνελήφθη για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top