Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της

Με δύναμη ψυχής, μια 15χρονη κοπέλα στην Κρήτη, έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για τα άγρια ξεσπάσματα του πατέρα της πάνω στην μητέρα της, ζητώντας βοήθεια. Το κορίτσι επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού», κινητοποίησε τις αρχές και έβαλε τέλος σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης που φέρεται να λάμβανε χώρα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια του Star, Γωγώ Αποστολάκη, πίσω από τις πόρτες του σπιτιού της πολύτεκνης οικογένειας στη Χερσόνησο, κρυβόταν ένα δράμα. Ο πατέρας φέρεται να κακοποιούσε τη μητέρα μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών που ένιωθαν ανήμπορα να τη βοηθήσουν.

Ο 41χρονος κατηγορείται πως ένα βράδυ είχε καταφέρει ένα δυνατό χτύπημα με το κεφάλι του στο πρόσωπο της μητέρας του κοριτσιού. Τότε η η 15χρονη, που είναι η δευτερότοκη κόρη της οικογένειας, μη αντέχοντας άλλο τη βία, τηλεφώνησε στη γραμμή 1056, ζητώντας βοήθεια από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μαζί με κοινωνικό λειτουργό πήγαν στο Τμήμα Ανηλίκων, όπου το κορίτσι – με θάρρος συγκλονιστικό για την ηλικία του – περιέγραψε όλα όσα βίωνε. Η 34χρονη μητέρα τα επιβεβαίωσε όλα. Με εισαγγελική εντολή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθείται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ο πατέρας της 15χρονης συνελήφθη για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

