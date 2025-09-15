Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται στη χώρα, αυτή τη φορά στην Κάρυστο, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στο πρόσωπο με μαχαίρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Μια 49χρονη γυναίκα κάλεσε το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να αντίκρυσαν τη γυναίκα αιμόφυρτη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 49χρονη, ο σύζυγός της - έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν - τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και της έσκισε την μπλούζα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της 49χρονης, ο 60χρονος πήρε δύο μαχαίρια από την κουζίνα του σπιτιού και την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ωστόσο δέχθηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button.

Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.