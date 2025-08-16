Kρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη. Ένας 56χρονος συνελήφθη στα Χανιά καθώς ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος.
Θήβα: Πατέρας τραυμάτισε το μωρό του, ενώ χτυπούσε τη σύζυγό του
Ειδκότερα, σύμφωνα με το cretapost.gr, η 45χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και από έρευνα προέκυψε πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 56χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τη γυναίκα και όταν αυτή προσπάθησε να διαφύγει τη μαχαίρωσε.
Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.