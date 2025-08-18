Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 18/8 στην περιοχή Καλό Πηγάδι στη Φωκίδα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
