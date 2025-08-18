Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 18/8 στην περιοχή Καλό Πηγάδι στη Φωκίδα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
