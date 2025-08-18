Σοφία Παυλίδου: Με μαύρο μπικίνι και τέλειες αναλογίες στην παραλία!

Δείτε όσα είχε πει η Σοφία Παυλίδου στην εκπομπή Μαμά-δες για το διαζύγιο με τον Χρήστο Φερεντίνο

Οι καλοκαιρινές διακοπές της Σοφίας Παυλίδου συνεχίζονται, με τη γνωστή ηθοποιό να μοιράζεται συχνά προσωπικές της στιγμές με τους followers της στο Instagram.

Η πλατφόρμα έχει γίνει το κύριο μέσο για να κρατάει επαφή με τους θαυμαστές της, προσφέροντας τους μια γεύση από την καθημερινότητά της και τις διακοπές της.

Στην τελευταία της ανάρτηση, δημοσίευσε μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παραλία, με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Σε κάποια στιγμιότυπα, ποζάρει χαλαρή και ξαπλωμένη στα βράχια, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα, ενώ σε άλλα, στέκεται μπροστά στη θάλασσα, αγναντεύοντας τον ορίζοντα. Οι φωτογραφίες αποπνέουν ηρεμία και γαλήνη, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του τοπίου.

Εκτός από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της και μια βαθιά σκέψη για τη ζωή, μέσα από την οποία δίνει ένα σημαντικό μήνυμα.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Σοφία Παυλίδου έγραψε: «Η ζωή σου επεκτείνεται προς την κατεύθυνση αυτού στο οποίο εστιάζεις. Αν περνάς τις μέρες σου σκεπτόμενος το άγχος, την έλλειψη ή ό,τι λείπει... μένεις εκεί. Αλλά όταν αρχίσεις να γεμίζεις το μυαλό σου με ό,τι αγαπάς, ό,τι σε ενθουσιάζει, ό,τι σε φωτίζει, τότε όλα αρχίζουν να αλλάζουν»