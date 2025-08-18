Δύο σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε 9 λεπτά - 3,6 και 4 Ρίχτερ

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σε διάστημα 9 λεπτών τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το μεσημέρι (15:02) η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον νομό Χανίων και είχε μέγεθος 3,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Το μέγεθος της δεύτερης δόνησης ήταν 4 Ρίχτερ , 8 χλμ. ΝΔ των Φαλασάρνων και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.
