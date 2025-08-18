Φωτιά Πάτρα: Ακόμα μία σύλληψη για εμπρησμό - Χειροπέδες σε 21χρονο

Πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου

STAR.GR
Ελλαδα
Νέα σύλληψη αλλοδαπού για εμπρησμό από πρόθεση για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη ακόμα ενός ατόμου για τη φωτιά στην Πάτρα προχώρησε η αστυνομία τη Δευτέρα. Πρόκειται για έναν 21χρονο που προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογούταν σήμερα ενώπιον ανακρίτριας.

Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας

Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, κατηγορούμενος για εμπρησμό, ο 21χρονος που είχε εμφανιστεί από την αρχή ως μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, ο οποίος απολογείτο σήμερα στην ανακρίτρια για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στις 13-8-2025.

Φωτιά Πάτρα - ο 25χρονος κατηγορούμενος

Ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό αρνείται τις κατηγορίες / Φωτογραφία Eurokinissi 

Φωτιά Πάτρα: Ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

Σε βάρος του 21χρονου, ο οποίος έχει γερμανική υπηκοότητα, αλλά μένει στην Ελλάδα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας, με βάση το οποίο συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όταν εμφανίστηκε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου κρατούμενου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που, στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων για τη σύλληψη του 21χρονου

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

«Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».

