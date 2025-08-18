Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξεκούραση και γκολφ σε πολυτελές θέρετρο!

Στιγμές χαλάρωσης και ανανέωσης για τον τραγουδιστή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από το απαιτητικό πρόγραμμα των συναυλιών και των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, επιλέγοντας το πολυτελές θέρετρο Costa Navarino για λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο της στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Το σκηνικό είναι ιδανικό: ήλιος, καταγάλανη θάλασσα και υπέροχα τοπία, προσφέροντας στον καλλιτέχνη την ευκαιρία να γεμίσει τις μπαταρίες του πριν επιστρέψει στο μικρόφωνο και τη σκηνή.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η αγάπη του Κωνσταντίνου για το γκολφ, το οποίο φαίνεται πως έχει γίνει το αγαπημένο του χόμπι.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, τον βλέπουμε να απολαμβάνει μια παρτίδα γκολφ, φορώντας άνετα ρούχα και δείχνοντας πολύ χαλαρός και ευδιάθετος. Η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία είναι σύντομη αλλά περιεκτική: «Recharge…».

Πέρα από το γκολφ, ο τραγουδιστής δεν παραλείπει να απολαύσει και στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα, όπου φωτογραφήθηκε με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Η εικόνα αυτή αποπνέει γαλήνη κάτι φαίνεται να αναζητά αυτή την περίοδο.

Το κοινό του ανυπομονεί να τον δει ξανά στη σκηνή, γεμάτο ενέργεια και έτοιμο να προσφέρει αξέχαστες μουσικές στιγμές. Μέχρι τότε, ο ίδιος φροντίζει να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, αποδεικνύοντας πως η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ξεκούρασης είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Fake alert! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκαθαρίζει το...τοπίο: «Προσοχή!»

