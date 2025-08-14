Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη μουσική κυριαρχία του, παραμένοντας σταθερά κορυφαίος καλλιτέχνης στο Spotify και το ραδιόφωνο με ταυτόχρονες πρωτιές.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο no1 ερμηνευτής από την Ελλάδα στο Spotify μετρώντας 1,2 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.

Ταυτόχρονα, το τραγούδι «Paradiso» στο οποίο συνεργάζεται με τον Sicario και τον Snik και κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από μία εβδομάδα, είναι nο1 στο Top50 chart του ελληνικού Spotify, κάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες streams ημερησίως.

Την ίδια ώρα, η νέα μεγάλη του επιτυχία «Αχ Καρδιά Μου» συνεχίζει να μονοπωλεί στα ραδιόφωνα, καθώς βρίσκεται στο no1 του ελληνικού IFPI Chart by MediaInspector εδώ και 4 εβδομάδες, εκ των οποίων τις 2 τελευταίες είναι ταυτόχρονα no1 και στο μεικτό chart.

Μάλιστα, το «Αχ Καρδιά Μου» έγινε χρυσό πωλήσεις ξεπερνώντας τα 5.000.000 streams σε λίγες εβδομάδες, ενώ κατέκτησε το no1 και στις γενικές και στις μουσικές τάσεις του YouTube μέσα σε 48 ώρες, θέση στην οποία παρέμεινε επί σχεδόν 1 μήνα και μετρά πάνω από 3,6 εκατομμύρια views.

Αυτή την περίοδο ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης συνεχίζει τις καλοκαιρινές συναυλίες του σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.