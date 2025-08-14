Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»

Το καλοκαίρι του ανήκει

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 23:53 Κατανυκτικές εικόνες στους εορτασμούς για τη Μεγαλόχαρη
14.08.25 , 23:27 «Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια
14.08.25 , 22:47 Μπάλα: Προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην Πάτρα
14.08.25 , 22:26 Καιρός: Ηλιοφάνεια και περιορισμένοι άνεμοι τον Δεκαπενταύγουστο!
14.08.25 , 21:49 Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»
14.08.25 , 21:39 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του
14.08.25 , 21:15 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»
14.08.25 , 21:13 Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι
14.08.25 , 21:08 Δεκαπενταύγουστος: Μαζική έξοδος για τα νησιά- Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά
14.08.25 , 20:37 «Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια
14.08.25 , 20:08 Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram
14.08.25 , 19:29 Άνοιξε ξανά η Περιμετρική Πατρών μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη μουσική κυριαρχία του, παραμένοντας σταθερά κορυφαίος καλλιτέχνης στο Spotify και το ραδιόφωνο με ταυτόχρονες πρωτιές.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο no1 ερμηνευτής από την Ελλάδα στο Spotify μετρώντας 1,2 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.

Fake alert! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκαθαρίζει το...τοπίο: «Προσοχή!»

Ταυτόχρονα, το τραγούδι «Paradiso» στο οποίο συνεργάζεται με τον Sicario και τον Snik και κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από μία εβδομάδα, είναι nο1 στο Top50 chart του ελληνικού Spotify, κάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες streams ημερησίως. 

Την ίδια ώρα, η νέα μεγάλη του επιτυχία «Αχ Καρδιά Μου» συνεχίζει να μονοπωλεί στα ραδιόφωνα, καθώς βρίσκεται στο no1 του ελληνικού IFPI Chart by MediaInspector εδώ και 4 εβδομάδες, εκ των οποίων τις 2 τελευταίες είναι ταυτόχρονα no1 και στο μεικτό chart. 

Μάλιστα, το «Αχ Καρδιά Μου» έγινε χρυσό πωλήσεις ξεπερνώντας τα 5.000.000 streams σε λίγες εβδομάδες, ενώ κατέκτησε το no1 και στις γενικές και στις μουσικές τάσεις του YouTube μέσα σε 48 ώρες, θέση στην οποία παρέμεινε επί σχεδόν 1 μήνα και μετρά πάνω από 3,6 εκατομμύρια views. 

Αυτή την περίοδο ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης συνεχίζει τις καλοκαιρινές συναυλίες του σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΧ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top