Πέθανε ξαφνικά ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Χρυσόστομος Σταμούλης, σκορπίζοντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Ποιος ήταν ο Χρυσόστομος Σταμούλης - Το βιογραφικό του

Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής και έχει δώσει διαλέξεις στην Ευρώπη (Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, Lund Sweden· Moscow Spiritual Academy, Sergiev Posad-Moscow, Russia· Faculty of Orthodox Theology “ Justinian Marina”, University of Bucharest, Bucharest Romania· Faculty of Orthodox Theology “ D. Staniloae”, University of Iasi, Iasi Romania· Faculty of Orthodox Theology “ Bishop Dr. Vasile Coman”, University of Oradea, Oradea Romania· Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, Belgrade Serbia· Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος), στην Ασία (St John of Damascus Institute of Theology, Balamand University, Balamand Lebanon) και στις Η.Π.Α. (Greek Orthodox School of Theology, Hellenic College Holy Cross, Brookline, Boston USA· Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, Boston USA· Department of History of Art and Architecture, Harvard University, Boston USA· Mahindra Humanities Center, Harvard University, Boston USA· Institute of Eastern Mediterranean Studies, Emmanuel College, Boston USA· “ St. Sava” Serbian Orthodox School of Theology, Chicago USA).

Κυριότερα έργα του είναι: Holy Beauty. Prolegomena to an Orthodox Philocalic Aesthetics, εκδ. James Clarc, London 2022· Broken Bridges. An Introduction to Orthodox Fundamentalism, εκδ. Sebastian Press, Alhambra|California 2021· Φάγαμε ήττα. Κείμενα για τον αυτοεγκλωβισμό της Ορθοδοξίας, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2021· Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Κείμενα για το διάλογο της Ορθοδοξίας με την πόλη, την πολιτική και τον πολιτισμό, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2016· Έρωτας και σεξουαλικότητα. Αφήγηση διεπιστημονική, από την αρχαιότητα στο σήμερα, από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο (επιμέλεια), εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014· ΄Ωσπερ ξένος και αλήτης ή σάρκωση η μετανάστευση της αγάπης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2010· Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2009 & εκδ. Αρμός, Αθήνα 2019∙ Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008 & Αρμός 2014∙ Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004, 2005, 2008. 2010· Περί φωτός. Προσωπικές ή φυσικές ενέργειες; Συμβολή στη σύγχρονη περί Αγίας Τριάδος προβληματική στον Ορθόδοξο χώρο, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1999, 2007· Θεοτόκος και ορθόδοξο δόγμα. Σπουδή στη διδασκαλία του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1996, 2003.

Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, σερβικά, ρουμανικά και ρωσικά.

Τη διετία 2011-2013 υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., θέση στην οποία επανεξελέγη για τη διετία 2013-2015.

Από 1/9/2021 έως 31/8/2024 υπήρξε Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ήταν Άρχων διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Το οφφίκιον του απένειμε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στις 26 Μαΐου του 2022, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης).

Επίσης:

Διευθυντής του «Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (ΦΕΚ 287/673, αριθμ. Φυλ. 2108 7/4/2024).

Πρόεδρος της Φοιτητικής Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΑΠΘ (2022-).

Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, της Εκκλησίας της Ελλάδος και

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κε.Δ.Α.Κ. (Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς)

του The Maliotis Cultural Center Committee (Hellenic College|Holy Cross της Αρχιεπισκοπής Αμερικής).

της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Θεολογία», της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.

της Διεθνούς Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού της Θεολογικής Σχολής Ep. Dr. Vasile Coman του Πανεπιστημίου της Oradea της Ρουμανίας.

της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του ΠεριοδικούInter, που εκδίδει το Ρουμανικό Ινστιτούτο για τις Διορθόδοξες, Διομολογιακές και Διαθρησκειακές Σπουδές Cluj-Napoca της Ρουμανίας.

της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος των απανταχού, πλην των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής και εν Καναδά, Αρχόντων Οφφικιαλίων υπό την επωνυμίαν «Παναγία η Παμμακάριστος».

Έκανε μουσικές σπουδές στο Μακεδονικό και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και έχει εκδώσει έξι ψηφιακούς δίσκους με δικές του συνθέσεις.

Από το 1991 είχε τη Χορωδία και την ορχήστρα Νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης, η οποία από 1/9/2024 μετονομάσθηκε σε Μεικτή Χορωδία «Φωνές» Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, διευθυντές ορχηστρών και τραγουδιστές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

«Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις»

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2023, με την ιδιότητα τότε του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είχε μιλήσει για το πολύπλευρο έργο που παράγεται από τη Σχολή. «Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις», είχε τονίσει, περιγράφοντας μια Σχολή που «αγκαλιάζει» την ετερότητα.

«Στο παρελθόν, ο κύριος σκοπός ήταν η εκπαίδευση του πολίτη, σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα, σεβασμό στην αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των θεολογικών σπουδών να συμβάλουν, από την πλευρά τους, στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς φονταμενταλισμό, χωρίς άγριους φανατισμούς και χωρίς εντάσεις», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.