Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την καριέρα που τη σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό, η Ναταλία Λιονάκη συνεχίζει εδώ και χρόνια μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής.

Αποκλειστικές εικόνες που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» καταγράφουν τη σημερινή καθημερινότητα της πρώην ηθοποιού, η οποία ως μοναχή Φεβρωνία ζει και διακονεί στην Αφρική, έχοντας αφιερώσει τη ζωή της στον μοναχισμό και την Ορθόδοξη ιεραποστολή.

Στα πλάνα, η μοναχή Φεβρωνία συμμετέχει στις ακολουθίες μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές, ενώ καταγράφεται και να εργάζεται για την ανέγερση της Μονής της Παναγίας της Τριχερούσας στην Τανζανία, συμβάλλοντας ενεργά στην ολοκλήρωση του έργου.

Η ζωή της μοιράζεται ανάμεσα σε δύο μοναστικές κοινότητες. Βρίσκεται τόσο στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη νότια Τανζανία όσο και στη Μονή της Παναγίας της Τριχερούσας, όπου συμμετέχει καθημερινά τόσο στις λατρευτικές όσο και στις πρακτικές εργασίες του μοναστηριού.

Η καθημερινότητά της απέχει πλέον πολύ από εκείνη που γνώρισε το κοινό μέσα από την τηλεόραση και το θέατρο. Με αθόρυβο τρόπο και χωρίς δημόσιες εμφανίσεις, η Ναταλία Λιονάκη έχει επιλέξει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην πίστη και την προσφορά.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης σχολίασε την επιλογή της πρώην ηθοποιού, τονίζοντας πως η πορεία της αποτελεί μια απόφαση ζωής που ακολουθεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι αξιοθαύμαστη η πορεία αυτής της γυναίκας, που πραγματικά από μια επιτυχημένη ηθοποιός έγινε μια μοναχή που αποδεικνύει καθημερινά ότι με ζήλο, με εργασία, με δουλειά και κυρίως με πίστη καταφέρνει να αναδεικνύει την ορθόδοξη πίστη στα βάθη της Αφρικής», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, η μοναχή Φεβρωνία δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή στις θρησκευτικές ακολουθίες, αλλά βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή των εργασιών για την ανέγερση των μοναστηριών.

«Η συμμετοχή της στις εργασίες και στις λειτουργίες δείχνει πόσο πολυπράγμων είναι και πόσο γεμάτη νιώθει μέσα από αυτή τη συνειδητή επιλογή ζωής. Τη βλέπουμε μαζί με τον γέροντά της να κατασκευάζουν κυριολεκτικά τόσο τη Μονή της Παναγίας της Τριχερούσας όσο και τη Μονή Οσίας Μακρίνας», είπε χαρακτηριστικά.