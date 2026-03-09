Ναταλία Λιονάκη: Ο πνευματικός της μιλά για τη μοναχή Φεβρωνία

Για τη βοήθεια που δίνουν μαζί στην Τανζανία σε ανθρώπους που έχουν AIDS

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη αναφέρθηκε στη βοήθεια που παρέχουν στην Τανζανία σε ανθρώπους με AIDS.
  • Η μοναχή Φεβρωνία μετακόμισε στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας και άλλαξε το όνομά της σε μοναχή Νεκταρία.
  • Η κοινότητα στην Τανζανία αριθμεί 250.000 ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια για το AIDS και άλλα θέματα.
  • Η Τανζανία έχει υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από την επιδημία του AIDS, με πολλά ορφανά παιδιά.
  • Η μητέρα της Ναταλίας, Τζένη Λιονάκη, παραμένει αποστασιοποιημένη από την κόρη της.

Ο πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη μίλησε στην εκπομπή, Super Κατερίνα για τη βοήθεια που δίνουν μαζί στην Τανζανία σε ανθρώπους που έχουν AIDS.

Το έργο της μοναχής Φεβρωνίας είναι μεγάλο και για αυτό πήρε την απόφαση να φύγει από την Κένυα και να μετακομίσει στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στην Νότια Τανζανία και να αλλάξει το όνομά της σε μοναχή Νεκταρία.

«Μπήκαμε σε αυτή την κοινότητα και ενημερώσαμε για την επικινδυνότητα του AIDS. Είναι 250.000 άνθρωποι. Χρειαζόμαστε γιατρούς, ανθρώπους που θα έρθουν να βοηθήσουν για το ADIS αλλά και άλλα θέματα που έχουμε. Η Τανζανία έχει υποστεί μεγάλη δοκιμασία από το AIDS. Έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν μείνει πολλά ορφανά παιδιά», ανέφερε αρχικά επίσκοπος Μπουκόμπας και δυτικής Τανζανίας.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για την εξωτερική ιεραποστολή. Πολλοί άνθρωποι συγκινούνται για αυτό το μεγάλο έργο. Ερχόμαστε εδώ στην πατρίδα για να πάρουμε δύναμη και να ξυπνήσουμε την ιεραποστολική συνείδηση τους νεοέλληνες για να μην ξεχνάμε τον οικουμενικό παγκόσμιο ρόλο που έχει αυτή η πατρίδα, αυτός ο πολιτισμός και αυτή η ορθοδοξία», συμπλήρωσε.

Η μητέρα της μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τη δημοσιογράφο να την ενημερώσει για τις εξελίξεις, ωστόσο, η κυρία Τζένη Λιονάκη εδώ και πολύ καιρό είναι κάθετη στην απόφασή της να μην έχει κόρη, όπως και η κόρη της αναφέρει πως δεν έχει μάνα.

 

