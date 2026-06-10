Zeekr: Δίπλα στο μπάσκετ

Η premium ηλεκτρική κινητικότητα συναντά το κορυφαίο 3x3 event της Ευρώπης

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Η Zeekr ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμμετοχή της ως επίσημος χορηγός στο Stoiximan AegeanBall Festival 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς 3x3 μπάσκετ στην Ευρώπη. Το φεστιβάλ, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό 3x3 συνδυάζοντας αθλητισμό, πολιτισμό και κοινωνική προσφορά, επιστρέφει στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, σε μια διοργάνωση ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών και αναβαθμισμένης εμπειρίας για συμμετέχοντες και θεατές.

Zeekr: Δίπλα στο μπάσκετ

Στην καρδιά του θεσμού βρίσκεται ο Γιώργος Πρίντεζης, εμπνευστής και κύριος διοργανωτής του φεστιβάλ, ο οποίος κατάγεται από τη Σύρο και έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωσή του σε κορυφαίο 3x3 event διεθνώς. Παράλληλα, μέσα από τον ρόλο του ως brand ambassador της Zeekr, ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της μάρκας με τις αξίες της αριστείας και της διαρκούς εξέλιξης.

Zeekr: Δίπλα στο μπάσκετ

Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο κόσμους που μοιράζονται κοινές αξίες: την καινοτομία, την υψηλή απόδοση, την εξέλιξη και τη συνεχή υπέρβαση ορίων. Η Zeekr, ως premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, φέρνει στο επίκεντρο του φεστιβάλ τη σύγχρονη αισθητική του design και την τεχνολογική πρωτοπορία, συνδέοντας το μέλλον της μετακίνησης με την ενέργεια και τον παλμό του αθλητισμού.Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Zeekr θα δώσει δυναμικό παρών στην καρδιά της δράσης, στην Πλατεία Μιαούλη, με παρουσίαση μοντέλων της μάρκας και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

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