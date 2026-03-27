Mind: Το διατροφικό πρότυπο που επιβραδύνει τη γήρανση κατά 2 χρόνια!

Νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό νευρολογίας, αποδεικνύει ότι η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μας κρατήσει νεότερους, συμβάλλοντας στην υγεία του εγκεφάλου και την πάροδο του χρόνου.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό πρακτικά; Σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, υιοθετώντας μία διατροφή βασισμένη σε φυτικές τροφές, περιορίζοντας τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όπως αναφέρουν οι επικεφαλής της νέας αυτής μελέτης, υπάρχει ένα διατροφικό πρότυπο, το οποίο συνδυάζει στοιχεία από δύο πολύ γνωστά διατροφικά μοντέλα, το οποίο φαίνεται να συμβάλλει αισθητά στην επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου κατά περισσότερο από 2 έτη.

Mind: Το διατροφικό πρότυπο που διατηρεί νεότερο τον εγκέφαλο

Το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο, περιέχει βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Επικεντρώνεται σε τροφές που συνδέονται με τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας, όπως τα μούρα, τα όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ψάρια, τα πουλερικά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί, ενώ περιορίζει σημαντικά τα τρόφιμα με κορεσμένα λιπαρά, όπως το κόκκινο κρέας, τα τηγανητά, το βούτυρο και τα τυριά.

Tι έδειξε η έρευνα

Η επιστημονική έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που προήλθαν έπειτα από πολυετή παρακολούθηση περισσότερων από 1.600 ενηλίκων, με μέση ηλικία τα 60 έτη, οι οποίοι δεν είχαν εμφανίσει εγκεφαλικό επεισόδιο ή άνοια κατά την έναρξη της μελέτης. Οι επιστήμονες μελέτησαν τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων που πήραν μέρος στην έρευνα, η οποία διήρκησε περίπου 12 χρόνια και κατά την οποία υποβλήθηκαν σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις διατροφικές τους συνήθειες και πραγματοποίησαν απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη συγκεκριμένη διατροφή παρουσίαζαν πιο αργή μείωση της φαιάς ουσίας, δηλαδή, της περιοχής του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη, τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε αύξηση τριών μονάδων που αφορούσε στην προσήλωση στη διατροφή, συνδέθηκε με 20% μικρότερη απώλεια φαιάς ουσίας, κάτι που μεταφράζεται σε καθυστέρηση της εγκεφαλικής γήρανσης κατά περίπου 2,5 χρόνια.

Παράλληλα, όπως επισήμαναν οι ερευνητές: «Καταγράφηκε μικρότερη αύξηση του μεγέθους των κοιλιών του εγκεφάλου, των κοιλοτήτων που περιέχουν υγρό και τείνουν να διευρύνονται καθώς μειώνεται ο εγκεφαλικός ιστός με την ηλικία. Για κάθε αντίστοιχη αύξηση στην τήρηση της διατροφής, η διεύρυνση αυτή μειωνόταν κατά 8%, γεγονός που συμβαδίζει με την επιβράδυνση της γήρανσης κατά περίπου 1 χρόνο».

Δεν αρκεί μόνο η διατροφή

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι ακολουθώντας μόνο τη συγκεκριμένη διατροφή, τα αποτελέσματα δε θα είναι εμφανή. Είναι σημαντικό η διατροφή να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υγιεινού τρόπου ζωής, ο οποίος θα περιλαμβάνει σωματική άσκηση, ποιοτικό ύπνο κ.ά. Παράλληλα, τονίζουν ότι: «Τα ευρήματα είναι παρατηρησιακά και δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση, ωστόσο ενισχύουν προηγούμενες ενδείξεις για τη θετική επίδραση της διατροφής στην υγεία του εγκεφάλου».

Όσον αφορά στα τρόφιμα του διατροφικού προτύπου Mind, η μελέτη έδειξε ότι τα μούρα και τα πουλερικά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στα αποτελέσματα. «Τα μούρα συνδέθηκαν με μικρότερη διεύρυνση των κοιλιών, ενώ τα πουλερικά φάνηκαν να επηρεάζουν τόσο τη διατήρηση της φαιάς ουσίας, όσο και την επιβράδυνση της συνολικής φθοράς του εγκεφάλου», λένε χαρακτηριστικά οι επικεφαλής της έρευνας. Οι ειδικοί υγείας αποδίδουν τα οφέλη των μούρων στην υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και άλλες βιοδραστικές ενώσεις.

Στον αντίποδα, η υπερβολική κατανάλωση γλυκών και τηγανητών τροφίμων, συνδέθηκε με ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, η συχνή κατανάλωση αυτών των τροφών «σχετίστηκε με μεγαλύτερη διεύρυνση των κοιλιών και μείωση του όγκου του ιππόκαμπου, περιοχής που παίζει καθοριστικό ρόλο στη μνήμη».

Η συνολική διατροφή κάνει τη διαφορά

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η συνολική ποιότητα της διατροφής είναι πολύ πιο σημαντική, από από την κατανάλωση μόνο συγκεκριμένων τροφών. Όπως αναφέρεται στη μελέτη: «Τα τρόφιμα καταναλώνονται σε συνδυασμό και οι συνολικές επιδράσεις είναι πιο καθοριστικές από τη συμβολή ενός μεμονωμένου στοιχείου».

Συμπερασματικά, η μελέτη ενισχύει την εικόνα ότι διατροφικά πρότυπα βασισμένα σε φυτικές τροφές και περιορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση της ορθής εγκεφαλικής λειτουργίας με την πάροδο των χρόνων.