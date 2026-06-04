Ερευνήτρια βρέθηκε νεκρή, έναν χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της

Οι θεωρίες συνομωσίας για τον θάνατό της

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ΗΠΑ: Νεκρή Ερευνήτρια Που Είχε Εξαφανιστεί Έναν Χρόνο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε η ερευνήτρια Μελίσα Κάσιας, σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της στις 26 Ιουνίου 2025.
  • Η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Εθνικό Δάσος Κάρσον, με τραύμα από όπλο και κοντά της ένα πιστόλι.
  • Η Κάσιας εργαζόταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει θεωρίες συνωμοσίας.
  • Η έρευνα για τα αίτια θανάτου της συνεχίζεται, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα.
  • Οι συγγενείς άλλων επιστημόνων που είχαν εξαφανιστεί απορρίπτουν τις θεωρίες περί εγκληματικής ενέργειας.

Nεκρή και σε προχωρημένη αποσύνθεση, με τραύμα από όπλο βρέθηκε μετά από έναν χρόνο ερευνήτρια στις ΗΠΑ.  

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό, έδωσε ο εντοπισμός σορού σε δασική περιοχή, σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της. 

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι τα λείψανα που βρέθηκαν στις 28 Μαΐου στο Εθνικό Δάσος Κάρσον ανήκουν στη 53χρονη, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον Ιούνιο του 2025. Κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και ένα πιστόλι, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Ερευνήτρια βρέθηκε νεκρή, έναν χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της

Η Μελίσα Κάσιας, ερευνήτρια στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας και άμυνας βρέθηκε νεκρή έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της / Φωτογραφία Facebook (Find Melissa Mondragon Casias)

Ένα στοιχείο που γεννά ερωτήματα, πάντως, είναι ότι η σορός που ήταν ακουμπισμένη σε δέντρο, δεν έφερε ίχνη από ζώα, αν και ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση. 

Η Κάσιας εργαζόταν ως διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας και άμυνας. 

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Κάσιας και οι θεωρίες συνομωσίας 

Η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 26 Ιουνίου, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία της και δεν επέστρεψε στο σπίτι της, μετά από επίσκεψη στην κόρη της.  

Οι συγγενείς της διαπίστωσαν ότι είχε αφήσει πίσω προσωπικά της αντικείμενα, όπως την τσάντα, τα έγγραφα ταυτοποίησης και τα κινητά τηλέφωνά της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. 

Η εξαφάνιση της Μελίσα Κάσιας είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, καθώς εντάχθηκε σε θεωρίες συνωμοσίας που συνέδεαν μια σειρά θανάτων και μυστηριωδών εξαφανίσεων ανθρώπων που σχετίζονταν με την επιστημονική έρευνα. 

Mελίσα Κάσιας

Η 53χρονη ερευνήτρια εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, έχοντας αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα / Φωτογραφία Facebook (Find Melissa Mondragon Casias)

Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 10 επιστήμονες ή ερευνητές εξαφανίστηκαν ή πέθαναν κάτω από ύποπτες συνθήκες, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΒΒC, συγγενείς πολλών από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα έχουν απορρίψει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αίτια θανάτου ήταν γνωστά και δεν υπήρχε καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. 

Το ενδιαφέρον γύρω από τις υποθέσεις είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, με το FBI και αρμόδιες επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου να εξετάζουν τις σχετικές αναφορές. 

Παρά τον εντοπισμό των λειψάνων της Κάσιας, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, καθώς οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει πώς έχασε τη ζωή της και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε νεκρή στην απομακρυσμένη δασική περιοχή. 

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