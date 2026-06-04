Τσακωμούς, όπως όλα τα ζευγάρια, έχουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, όπως αποκάλυψε η influencer και παρουσιάστρια σε συνέντευξή της.

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

Το ζευγάρι άλλωστε είναι μαζί 11 χρόνια ενώ τον τελευταίο καιρό συνεργάζονται και επαγγελματικά. Οι λόγοι όμως τον καβγάδων οι οποίοι φυσικά δεν ξεπερνούν το όριο είναι όταν ο σύζυγός της δίνει παραπάνω γλυκά στα παιδιά.

«Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δε θα φωνάξουμε ο ένας τον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε στη δουλειά λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά επειδή εγώ λείπω, τέτοια πράγματα. Η πιο αυστηρή είμαι εγώ ο Σάκης είναι πιο επιεικής με τα παιδιά » τόνισε η παρουσιάστρια.

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα/ φωτογραφία από NDP. Παναγιώτης Κουφαλέξης

Η ίδια εξήγησε περαιτέρω και τη δήλωση που είχε κάνει πως «όταν ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά της άφησε την κοινωνική της ζωή». Όπως ξεκαθάρισε δεν το έκανε ως θυσία, αλλά με μεγάλη ευχαρίστηση καθώς το να βγει έξω, δεν της «λέει κάτι».

«Ίσως η λέξη θυσία ήταν λάθος. Το να βγω έξω δε με αφορά καθόλου, θα το κάνω κάποιες φορές… Ίσως όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου να μου βγει ξανά» επεσήμανε.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι μαζί 11 χρόνια και από τον Σεπτέμβριο του 2018 είναι παντρεμένοι. Ο γάμος τους τελέστηκε στη Σίφνο, και τρία χρόνια αργότερα, το 2021 η Χριστίνα έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια, τις τετράχρονες σήμερα, Αριάνα και Φιλίππα.

Όπως είπε η Χριστίνα το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο είναι να νιώθεις ομάδα με τον άλλον και να μην έχεις ανταγωνισμό.

«Δυο πράγματα είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Είμαστε μια ομάδα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να είσαι με τον άλλον μαζί, να μην υπάρχει το εσύ ή ανταγωνισμός. Πάντα όλες οι αποφάσεις είναι για το καλό κοινό της οικογένειάς μας» τόνισε.