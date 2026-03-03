Akylas: Τι λέει για την απότομη άνοδο Φινλανδίας - Δανίας στα στοιχήματα;

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο τον Akyla, λίγο πριν πετάξει για το Σαν Μαρίνο, στο πλαίσιο του Eurotour του για την προώθηση του «Ferto», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

«Ανυπομονώ, δεν έχω πάει και ποτέ. Οπότε, δουλειά και ταξίδι μαζί», δήλωσε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η κάμερα του Breakfast@Star «τσάκωσε» τον Akyla στο αεροδρόμιο

«Εντάξει, το ότι αυτό το κομμάτι το αγκαλιάζει και η Ευρώπη πλέον και έχει φύγει από τα σύνορά μας, τα ελληνικά, και δέχεται τόση αγάπη και από την Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μάς υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», είπε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν περίμενε την απήχηση του «Ferto» και αποκάλυψε πως προετοιμάζεται πυρετωδώς για να εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision: «Είναι απίστευτο, τσιμπιέμαι, δεν το πιστεύω ακόμη. Δεν το περίμενα, παιδιά, τόσο έντονο. Σίγουρα πίστευα πολύ στο κομμάτι, αλλά δεν περίμενα τόσο μεγάλο ενθουσιασμό από τον κόσμο και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Τώρα εμείς δουλεύουμε καθημερινά, στο στούντιο ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας. Το βίντεο κλιπ θα βγει πολύ σύντομα, οπότε θα σας αφήσω έτσι να ’ναι surprise, να το δείτε».

Άκουσε το τραγούδι της Φινλανδίας; «Ναι, ναι, το άκουσα. Είναι καταπληκτική και η ιδέα μού άρεσε πάρα πολύ και η σκηνική τους παρουσία εκεί πέρα, με φωτιές, πολύ εντυπωσιακό».

Το τραγούδι της Φινλανδίας, όπως και της Δανία, έχουν εκτοξευτεί τις τελευταίες ώρες στα στοιχήματα. Ωστόσο, ο φετινός μας εκπρόσωπος δεν αισθάνεται απειλή.

Akylas: Η δήλωση για τη μητέρα του

«Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά. Προς το παρόν έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο κομμάτια. Δε με επηρεάζουν τα στοιχήματα. Θέλω να πω, αυτά ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια. Μέχρι τους ημιτελικούς μπορούν να αλλάξουν όλα. Οπότε δεν αγχωνόμαστε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται».

«Ναι, είναι και η ίδια πάρα πολύ συγκινημένη. Με όλο αυτό και αυτή τσιμπιέται... συμβαίνει όντως αυτό; Είναι πραγματικότητα; Είναι πάρα πολύ συγκινημένη», πρόσθεσε για τη μαμά του και τη συνύπαρξή τους επί σκηνής, που συγκίνησε το πανελλήνιο.

