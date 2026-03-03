Akylas: Τι λέει για την απότομη άνοδο Φινλανδίας - Δανίας στα στοιχήματα;

Πότε θα βγει το βίντεο κλιπ του «Ferto»;

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τις δηλώσεις του Akyla στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas αναχωρεί για το Σαν Μαρίνο στο πλαίσιο του Eurotour για την προώθηση του τραγουδιού "Ferto" που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.
  • Εκφράζει ενθουσιασμό για την επιτυχία του "Ferto" και την υποδοχή του από το κοινό στην Σερβία.
  • Αναγνωρίζει την άνοδο των στοιχημάτων για τα τραγούδια Φινλανδίας και Δανίας, αλλά δηλώνει ότι δεν τον επηρεάζουν.
  • Προγραμματίζει την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ και την ολοκλήρωση του άλμπουμ του.
  • Η μητέρα του είναι συγκινημένη από την επιτυχία και την παρουσία τους στη σκηνή.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο τον Akyla, λίγο πριν πετάξει για το Σαν Μαρίνο, στο πλαίσιο του Eurotour του για την προώθηση του «Ferto», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

Eurovision 2026: Το δώρο του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στον Akyla

«Ανυπομονώ, δεν έχω πάει και ποτέ. Οπότε, δουλειά και ταξίδι μαζί», δήλωσε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η κάμερα του Breakfast@Star «τσάκωσε» τον Akyla στο αεροδρόμιο

Η κάμερα του Breakfast@Star «τσάκωσε» τον Akyla στο αεροδρόμιο 

«Εντάξει, το ότι αυτό το κομμάτι το αγκαλιάζει και η Ευρώπη πλέον και έχει φύγει από τα σύνορά μας, τα ελληνικά, και δέχεται τόση αγάπη και από την Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μάς υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», είπε.

Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν περίμενε την απήχηση του «Ferto» και αποκάλυψε πως προετοιμάζεται πυρετωδώς για να εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision: «Είναι απίστευτο, τσιμπιέμαι, δεν το πιστεύω ακόμη. Δεν το περίμενα, παιδιά, τόσο έντονο. Σίγουρα πίστευα πολύ στο κομμάτι, αλλά δεν περίμενα τόσο μεγάλο ενθουσιασμό από τον κόσμο και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, ότι έχουν πιάσει όλο το concept. Τώρα εμείς δουλεύουμε καθημερινά, στο στούντιο ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας. Το βίντεο κλιπ θα βγει πολύ σύντομα, οπότε θα σας αφήσω έτσι να ’ναι surprise, να το δείτε».

Άκουσε το τραγούδι της Φινλανδίας; «Ναι, ναι, το άκουσα. Είναι καταπληκτική και η ιδέα μού άρεσε πάρα πολύ και η σκηνική τους παρουσία εκεί πέρα, με φωτιές, πολύ εντυπωσιακό».

Papazo: «Ο Akylas θα μας εκπλήξει στη Eurovision»

Το τραγούδι της Φινλανδίας, όπως και της Δανία, έχουν εκτοξευτεί τις τελευταίες ώρες στα στοιχήματα. Ωστόσο, ο φετινός μας εκπρόσωπος δεν αισθάνεται απειλή.

Akylas: Η δήλωση για τη μητέρα του

Akylas: Η δήλωση για τη μητέρα του

«Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά. Προς το παρόν έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο κομμάτια. Δε με επηρεάζουν τα στοιχήματα. Θέλω να πω, αυτά ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια. Μέχρι τους ημιτελικούς μπορούν να αλλάξουν όλα. Οπότε δεν αγχωνόμαστε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται».

«Ναι, είναι και η ίδια πάρα πολύ συγκινημένη. Με όλο αυτό και αυτή τσιμπιέται... συμβαίνει όντως αυτό; Είναι πραγματικότητα; Είναι πάρα πολύ συγκινημένη», πρόσθεσε για τη μαμά του και τη συνύπαρξή τους επί σκηνής, που συγκίνησε το πανελλήνιο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
