Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο Κλέαρχος «τυλίχθηκε» στο κορμί της Ρίας Ελληνίδου

«Είναι πολύ φιλικός, πολύ ωραίος, είναι σοκ» - Ήταν κακοποιημένο φίδι

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Δημήτρης Αλεξάνδρου/Instagram
Βίντεο από το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Χαμός έχει γίνει στα social media με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος αυτή τη φορά δεν τράβηξε τα βλέμματα για κάποιο ταξίδι ή εμφάνιση, αλλά για τοπιο απρόβλεπτο κατοικίδιό του!

Ο γνωστός επιχειρηματίας ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου μας σύστησε για ακόμη μια φορά το φίδι του, τον Κλέαρχο. Μόνο που αυτή τη φορά η έκπληξη δεν ήταν το ίδιο το ερπετό, αλλά το γεγονός ότι είχε… τυλιχτεί πάνω στο κορμί της Ρίας Ελληνίδου χωρίς εκείνη να αντιδρά ή να φοβάται.

Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»

Στο εν λόγω βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται ενθουσιασμένος, αποκαλύπτοντας πως έχει τον Κλέαρχο στην κατοχή του σχεδόν έναν χρόνο και πως πρόκειται για ένα ερπετό που στο παρελθόν είχε κακοποιηθεί. Όπως λέει, πλέον έχει μεγαλώσει πολύ και έχει γίνει ιδιαίτερα βαρύ.

«Είναι πολύ φιλικός, είναι σοκ», ακούγεται να λέει, την ώρα που το φίδι κινείται νοχελικά πάνω στη Ρία Ελληνίδου, της οποίας το πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται στο στιγμιότυπο.

Και μπορεί το βίντεο να έκλεψε τις εντυπώσεις, όμως δεν είναι το μόνο που απασχολεί το κοινό. Το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους δείχνουν να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί. Από εξωτικά ταξίδια μέχρι αποδράσεις εντός Ελλάδας, όπως η πρόσφατη παρουσία τους στην Αράχωβα για τις πασχαλινές διακοπές, οι κοινές εμφανίσεις πληθαίνουν.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου

Το ζευγάρι πλέον δεν κρατά κρυφό τον έρωτά του

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε ένα πιο ανοιχτό και ώριμο επίπεδο. Αν και για περίπου έναν χρόνο επέλεγαν να διατηρούν χαμηλό προφίλ, ωσόσο οι τελευταίες αναρτήσεις τους στα social media επιβεβαίωσαν ότι είναι συμβατοί και πολύ ερωτευμένοι. Η απόφασή τους να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους δεν ήταν τυχαία, αλλά φαίνεται πως ήρθε τη στιγμή που ένιωσαν σιγουριά για τη σταθερότητα και την εξέλιξή της καθώς και η Ιωάννα Τούνη έχει τον σύντροφό της και γνωρίζει για το δεσμό τους. 

Το προηγούμενο διάστημα, και οι δύο άφηναν «ίχνη» στα προφίλ τους, όπως παρόμοιες εικόνες από ταξίδια, κοινά στοιχεία σε διαφορετικά βίντεο και παρουσίες στους ίδιους χώρους. Σιγά-σιγά, το «παζλ» συμπληρωνόταν, μέχρι να έρθει η επίσημη επιβεβαίωση. Αυτή έγινε σε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Πουκέτ, όπου πέρασαν δέκα ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση αποτέλεσε δώρο του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εκεί αποφάσισαν να εμφανιστούν μαζί σε κοινό βίντεο, βάζοντας τέλος στις φήμες και επιβεβαιώνοντας δημόσια τη σχέση τους.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, με διάφορα σχόλια και αιχμές να έρχονται στο φως. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα μέσα από τη νέα του σχέση δείχνει έναν άνθρωπο ανανεωμένο και πιο ισορροπημένο συναισθηματικά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
