Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Νέα Σελήνη πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή 17/4 στο ζώδιο του Κριού, όπως επισήμανε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Αύριο ολοκληρώνεται, ήδη η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Κριού από χθες. Πάντα, όταν έχουμε μια Νέα Σελήνη, μια πανσέληνο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έτσι έχουμε και τις διακυμάνσεις τις μετεωρολογικές και όχι μόνο», εξήγησε η αστρολόγος.

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε τη σπάνια πολυαστρία που υπάρχει σε ένα ζώδιο, εν προκειμένω στον Κριό. «Τη στιγμή που βρίσκονται, εκτός από τον Ήλιο και τη Σελήνη, σε αυτό το ζώδιο βρίσκονται ακόμη πέντε ουράνια σώματα. Έχουμε δηλαδή, έτσι, μια πολυαστρία σε αυτό το ζώδιο. Και τα είπαμε και χθες ότι το ζώδιο του Κριού, από τη μια πλευρά είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με δράση, με πάθος, με ενθουσιασμό. Κι όντως μας προσφέρει την ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Απλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε ριψοκίνδυνοι», σημείωσε.

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στην όψη Ερμή – Ποσειδώνα που σχηματίζεται ταυτόχρονα με τη Νέα Σελήνη, που σημαίνει ότι «μπορεί η κρίση μας να μην είναι στα καλύτερά της».

«Και για να μην πάρουμε λάθος αποφάσεις και να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα ακριβώς στο χέρι, καλύτερα να περιμένουμε λίγο. Καλό είναι όσο μπορούμε να τιθασεύσουμε αυτόν τον παρορμητισμό μας αυτές τις μέρες. Επίσης, προσοχή στους δρόμους, γιατί όλοι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ταραγμένοι και ευέξαπτοι. Ειδικά Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι, Αιγόκεροι είναι τα τέσσερα ζώδια που θα δυσκολευτούν λίγο παραπάνω», κατέληξε.