Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα 16/4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4, με σημαντικές επιρροές στα ζώδια.
  • Πολυαστρία στον Κριό με πέντε ουράνια σώματα, προσφέροντας ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα.
  • Προειδοποίηση για ριψοκίνδυνες αποφάσεις λόγω της όψης Ερμή – Ποσειδώνα.
  • Συνιστάται προσοχή και υπομονή πριν από σημαντικές αποφάσεις.
  • Ιδιαίτερη προσοχή στους Κριούς, Ζυγούς, Καρκίνους και Αιγόκερους, που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Νέα Σελήνη πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή 17/4 στο ζώδιο του Κριού, όπως επισήμανε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Αύριο ολοκληρώνεται, ήδη η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Κριού από χθες. Πάντα, όταν έχουμε μια Νέα Σελήνη, μια πανσέληνο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έτσι έχουμε και τις διακυμάνσεις τις μετεωρολογικές και όχι μόνο», εξήγησε η αστρολόγος. 

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε τη σπάνια πολυαστρία που υπάρχει σε ένα ζώδιο, εν προκειμένω στον Κριό. «Τη στιγμή που βρίσκονται, εκτός από τον Ήλιο και τη Σελήνη, σε αυτό το ζώδιο βρίσκονται ακόμη πέντε ουράνια σώματα. Έχουμε δηλαδή, έτσι, μια πολυαστρία σε αυτό το ζώδιο. Και τα είπαμε και χθες ότι το ζώδιο του Κριού, από τη μια πλευρά είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με δράση, με πάθος, με ενθουσιασμό. Κι όντως μας προσφέρει την ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Απλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε ριψοκίνδυνοι», σημείωσε. 

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στην όψη Ερμή – Ποσειδώνα που σχηματίζεται ταυτόχρονα με τη Νέα Σελήνη, που σημαίνει ότι «μπορεί η κρίση μας να μην είναι στα καλύτερά της». 

«Και για να μην πάρουμε λάθος αποφάσεις και να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα ακριβώς στο χέρι, καλύτερα να περιμένουμε λίγο. Καλό είναι όσο μπορούμε να τιθασεύσουμε αυτόν τον παρορμητισμό μας αυτές τις μέρες. Επίσης, προσοχή στους δρόμους, γιατί όλοι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ταραγμένοι και ευέξαπτοι. Ειδικά Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι, Αιγόκεροι είναι τα τέσσερα ζώδια που θα δυσκολευτούν λίγο παραπάνω», κατέληξε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top